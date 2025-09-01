ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Η φωτιά καίει στην περιοχή Νέα Τρίγλια

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική: Επιχειρούν εναέρια μέσα Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Φωτιά καίει τώρα στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 1 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής και καίει σε χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τροχαίο στην Αττική Οδό: Σύγκρουση νταλίκας με φορτηγό – Διακοπή της κυκλοφορίας σε δύο λωρίδες

Ελλάδα / Τροχαίο στην Αττική Οδό: Σύγκρουση νταλίκας με φορτηγό – Διακοπή της κυκλοφορίας σε δύο λωρίδες

Τα οχήματα που μετέφερε η νταλίκα, έπεσαν στο οδόστρωμα ενώ το φορτηγό, που ενεπλάκη στο συμβάν, αποχώρησε από το σημείο και αναζητείται από τους αστυνομικούς
LIFO NEWSROOM
 
 