Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά καίει τώρα στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 1 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής και καίει σε χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.