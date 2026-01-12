Φωτιά στον Σοχό Θεσσαλονίκης: Νεκρή μία γυναίκα

Νεκρή ανασύρθηκε μία γυναίκα μετά από φωτιά που ξέσπασε στον Σοχό Θεσσαλονίκης.



Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή, ύστερα από τη φωτιά, που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 11 Ιανουαρίου, σε σπίτι στον Σοχό Θεσσαλονίκης.



Όπως μεταφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε όλο το σπίτι, λόγω εύφλεκτων υλικών, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς.



Οι αρχές ενημερώθηκαν για τη φωτιά γύρω στις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής και στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα για την κατάσβεση και εντόπισαν την απανθρακωμένη σορό της ηλικιωμένης γυναίκας.



Σε ανάρτηση του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρεται: «Σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικία, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο, στον Σοχό Θεσσαλονίκης».

Ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 μεταδίδει, ότι η γυναίκα που έχασε τη ζωή της, ήταν η 85χρονη ιδιοκτήτρια της διώροφος μονοκατοικίας. Οι πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και στο εσωτερικό του σπιτιού εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της την ιδιοκτήτρια του σπιτιού που δεν πρόλαβε να βγει όταν είδε τις φλόγες να ξεπηδούν από το σπίτι της και βρήκε τραγικό θάνατο. Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια της φωτιάς».







