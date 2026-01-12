Φωτιά στον Σοχό Θεσσαλονίκης: Νεκρή μία γυναίκα

Νεκρή ανασύρθηκε μία γυναίκα μετά από φωτιά που ξέσπασε στον Σοχό Θεσσαλονίκης.
Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή, ύστερα από τη φωτιά, που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 11 Ιανουαρίου, σε σπίτι στον Σοχό Θεσσαλονίκης.
Όπως μεταφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε όλο το σπίτι, λόγω εύφλεκτων υλικών, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς.
Οι αρχές ενημερώθηκαν για τη φωτιά γύρω στις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής και στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα για την κατάσβεση και εντόπισαν την απανθρακωμένη σορό της ηλικιωμένης γυναίκας.
Σε ανάρτηση του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρεται: «Σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικία, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο, στον Σοχό Θεσσαλονίκης».