Φωτιά σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα: Φέρεται να εντοπίστηκε πέμπτη σορός

Τα αίτια της έκρηξης στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα προσπαθούν να αποσαφηνίσουν οι αρχές, με την Πυροσβεστική να ανασύρει το απόγευμα της Δευτέρας μία πέμπτη σορό, όπως μετέδωσε σχετικά το Mega και τόνισε σχετικά ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Τρικκαίων, Γιώργος Καταβούτας.
Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής ανέφερε πως στελέχη της Υπηρεσίας «συλλέγουν ανθρώπινα μέλη, τα οποία με τη μέθοδο τύπου DNA θα δώσουν απαντήσεις σχετικά με το εάν πρόκειται για την τέταρτη ή πέμπτη σορό».
«Έλιωσαν οι λαμαρίνες, φωτιά βγαίνει ακόμη από μία ανοιχτή πόρτα, παντού καπνός και ένα drone που πετά πάνω από αποκαΐδια και ενεργές εστίες», αναφέρουν οι δημοσιογράφοι και οπερατέρ του ΕΡΤnews, που βρίσκονται στο καμένο εργοστάσιο στα Τρίκαλα τις τελευταίες ώρες, μεταφέροντας τις εξελίξεις από το σημείο.
Υπενθυμίζεται πως η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας και ενώ μέσα στο εργοστάσιο βρίσκονταν 13 άτομα.
Τρίκαλα: Τα πιθανά σενάρια για την έκρηξη στο εργοστάσιο
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το επίκεντρο της έκρηξης εντοπίζεται στο χώρο των φούρνων, οι οποίοι λειτουργούσαν σε 24ωρη βάση.
Οι πρώτες εκτιμήσεις αποκλείουν την παρουσία φιαλών υγραερίου στην περιοχή, που να δικαιολογεί την ένταση της έκρηξης. Πιθανολογείται ότι υπεύθυνες ήταν χημικές ουσίες όπως η αμμωνία και το προπάνιο, με αποτέλεσμα η ισχυρή έκρηξη να γίνει αισθητή σε όλη την πόλη των Τρικάλων.
Μάλιστα, η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που το ωστικό κύμα οδήγησε στην κατάρρευση της οροφής. Τμήμα τοίχου εκτοξεύθηκε στην απέναντι πλευρά του εργοστασίου, ενώ στη συνέχεια κατέρρευσε και η οροφή.
Στο σημείο επιχειρούν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ αυτών η ΕΜΑΚ, ενώ από τη Λαμία έχει φτάσει ενισχυτική ομάδα και έχει δοθεί εντολή να μεταβεί και η ΔΑΕΕ για περαιτέρω έρευνες.