Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο πρώην αστυνομικός και TikToker

Με απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών αφέθηκε ελεύθερος ο πρώην αστυνομικός και γνωστός TikToker μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής του.

Είχε συλληφθεί και προφυλακιστεί όταν σε έρευνα της αστυνομίας βρέθηκαν στην κατοχή του 153 γραμμάρια κοκαΐνης, αναβολικά χάπια, φυσίγγια και ζυγαριές. Οι αρχές εντόπισαν επίσης την υπηρεσιακή του ταυτότητα, την οποία δεν είχε παραδώσει κατά την αποχώρησή του από το Σώμα. Ο ίδιος είχε ισχυριστεί ότι την είχε δηλώσει ως χαμένη.

Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί το επόμενο διάστημα.