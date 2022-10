Εγκατέλειψε τη δομή προσφύγων η Μπάιντα, η «αρχηγός» των 38 του Εβρου

Παρέμενε για μέρες άγνωστο, αλλά η Μπάιντα, η οποία ήταν η άτυπη «αρχηγός» της ομάδας των 38 προσφύγων του Έβρου τους εγκατέλειψε κι έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση την αμέσως επόμενη μέρα από την μεταφορά τους στη Δράμα, σε Δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο. Έκτοτε οι ελληνικές αρχές αγνοούν που βρίσκεται.

"No one wants us. No one hears us. No one wants to help." Baida is one of dozens of Syrian refugees stranded on a Greek islet. She sent out this voicemail. pic.twitter.com/hVMn43cs1i

Στα βίντεο που έστελνε έλεγε ότι είναι 27 χρονών και είναι εκεί με την 70χρονη γιαγιά της.

Η Μπάιντα (με αυτό το όνομα συστηνόταν) ήταν η μόνη που μιλούσε αγγλικά από την ομάδα των 38 προσφύγων του Έβρου που η Τουρκία είχε τοποθετήσει στα ελληνοτουρκικά σύνορα το καλοκαίρι.

Ήταν εκείνη που καθοδηγούσε την ομάδα και μιλούσε με τους ξένους δημοσιογράφους, στέλνοντας τους βίντεο και φωτογραφίες, όσο βρίσκονταν στο τουρκικό έδαφος και ζητούσε να περάσουν στο ελληνικό, δηλώνοντας ότι ήταν εγκλωβισμένοι, κάτι που στη συνέχεια δεν αποδείχθηκε, όπως και άλλα.

Εκτός από τη «νεκρή Μαρία», ισχυριζόταν ότι άλλο ένα κοριτσάκι της ίδιας μάνας ήταν ετοιμοθάνατο από τσίμπημα σκορπιού. Όταν ήρθαν στο ΚΥΤ του Έβρου όμως και το κορίτσι εξετάστηκε από γιατρό, ήταν υγιέστατο και διαπιστώθηκε ότι δεν την είχε τσιμπήσει κανένας σκορπιός.

Άλλωστε και η ίδια όταν βρέθηκε στη δομή προσφύγων, δεν ήθελε να μιλά για αυτά. Όταν την συναντήσαμε, μας είπε ότι η δικηγόρος της είχε ζητήσει να μη μιλά σε δημοσιογράφους για το θέμα.

Facebook Twitter Εικόνα από τα βίντεο που τράβηξε η Μπάιντα και μετέδωσε το Channel4. Στο κέντρο της φωτογραφίας φαίνεται η μητέρα με τέσσερα παιδιά της, το ένα αγόρι πίσω της και τα τρία κορίτσια μπροστά της. Είναι όλα καλά και βρίσκονται στη δομή της Δράμας σήμερα.

We got this msg fm the Syrian refugee who was stuck with 38 others on a Greek islet. They’re now on the mainland with a sick child and a pregnant woman who’s bleeding. They called for help but were told the police not an ambulance wld respond. More ⁦@Channel4News⁩ tonight pic.twitter.com/sTMsVL6FzO