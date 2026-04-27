Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Νέο βίντεο αποκαλύπτει πως ο 20χρονος προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τις αρχές

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου το βράδυ της Τετάρτης στον Άγιο Δημήτριο.

Νέα στοιχεία από τις καταθέσεις των εμπλεκομένων προσώπων έρχονται συνεχώς στο φως και δίνουν νέα διάσταση στην έρευνα για τη φονική επίθεση στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι τρεις συλληφθέντες, ανάμεσά τους ένας νεαρός και δύο κοπέλες, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για υπόθαλψη εγκληματία, ενώ ο 20χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος, αναμένεται να απολογηθεί αύριο.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες που απολογούνται σήμερα, βρίσκεται ο φίλος που συνόδευε τον δράστη στο ραντεβού λίγο πριν το έγκλημα, καθώς και η πρώην σύντροφος του θύματος.

Και οι τρεις, θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για τον ρόλο τους, δηλαδή τη συμμετοχή και τη γνώση που είχε ο καθένας τόσο για τη νύχτα της δολοφονίας όσο και για τις κινήσεις που ακολούθησαν, μέχρι και την ομολογία του 20χρονου.

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Νέο βίντεο στη δημοσιότητα

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία προκύπτουν για την υπόθεση.

Σύμφωνα με βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το Mega, ο 20χρονος προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές σχετικά με τις κινήσεις του.

Αρχικά, είχε ισχυριστεί ότι πήγε στο σημείο του ραντεβού με το αυτοκίνητο του πατριού του.

Ωστόσο, το οπτικό υλικό δείχνει ότι έφτασε στο πάρκο του Ασυρμάτου με διαφορετικό όχημα, συγκεκριμένα με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, διαψεύδοντας τον αρχικό του ισχυρισμό προς την αστυνομία.