Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: «Δεν ήθελα να τον σκοτώσω» - Βρέθηκε που είχε κρύψει ο δράστης το μαχαίρι

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εν ψυχρώ δολοφονίας του 27χρονου, στον Άγιο Δημήτριο.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 22 Απριλίου στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο και το θύμα της επίθεσης είναι γιος υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για την υπόθεση, ο 20χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς πού είχε κρύψει το μαχαίρι της επίθεσης.

Όπως ανέφερε, ήταν κρυμμένο στην ταράτσα του σπιτιού του, πίσω από έναν ηλιακό θερμοσίφωνα.

Δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο: «Δεν ήθελα να τον σκοτώσω»

Παράλληλα κατά τις ίδιες πληροφορίες, δήλωσε στις αρχές ότι το περιστατικό έγινε «πάνω στη στιγμή» και εξέφρασε μεταμέλεια, λέγοντας ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει.

«Ζητώ συγγνώμη. Ό,τι έγινε ήταν στιγμιαίο. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω αλλά ειπώθηκαν πράγματα που δεν έπρεπε να ειπωθούν. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω», φέρεται πως ήταν τα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς.

Δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο: Τι φέρεται να συνέβη στο πάρκο Ασυρμάτου

Αστυνομικές πηγές μεταφέρουν, κατά το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι το κίνητρο για την δολοφονία του 27χρονου ήταν ερωτική αντιζηλία, αφού ο φερόμενος δράστης είναι ο νυν σύντροφος της πρώην συντρόφου του θύματος.

Ο 27χρονος φέρεται να προσπάθησε να έλθει σε επικοινωνία με την πρώην σύντροφό του, γεγονός που προκάλεσε -όπως όλα δείχνουν- τον θυμό του 20χρονου. Οι δυο τους αποφάσισαν να συναντηθούν στο πάρκο Ασυρμάτου για λύσουν τις διαφορές τους.

Εκεί οι δύο νεαροί άρχισαν να διαπληκτίζονται με τον 20χρονο να τραυματίζει θανάσιμα με μαχαίρι τον 27χρονο, που διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα στην καρδιά. Όπως ισχυρίστηκε ο 18χρονος, ο οποίος συνόδευε τον 20χρονο, προσπάθησε να τους χωρίσει, αλλά δεν πρόλαβε.

Στη συνέχεια ο φερόμενος δράστης μαζί με τον φίλο του έφυγαν από το σημείο με το όχημα τους. Τους ακολούθησαν και οι κοπέλες και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκε από την πρώτη στιγμή, τηλεφώνημα που φέρεται να δέχθηκε το θύμα, πριν μεταβεί στο πάρκο.