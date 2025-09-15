ΕΛΛΑΔΑ
Διεθνείς φωνές στο Φεμινιστικό Φεστιβάλ 2025 – Δύο ημέρες εκδηλώσεων στο Πάντειο

Οι κύριοι θεματικοί άξονες του φεστιβάλ

LifO Newsroom
Στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου το Πάντειο Πανεπιστήμιο μετατρέπεται σε κέντρο φεμινιστικού διαλόγου και πολιτισμού, με το Φεμινιστικό Φεστιβάλ 2025 να επιστρέφει για 4η συνεχή χρονιά. Με σύνθημα «Πόλεμος παντού – Ανυποχώρητα στον αγώνα για ζωή», το φεστιβάλ φιλοδοξεί να αποτελέσει χώρο συλλογικής αντίστασης, ενδυνάμωσης και γιορτής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις, εργαστήρια, εκθέσεις, ποιητικές περφόρμανς και συναυλίες, με κεντρικούς θεματικούς άξονες τη στρατιωτικοποίηση των κοινωνιών, την επίθεση στα δικαιώματα, αλλά και τις μορφές αντίστασης που αναπτύσσονται διεθνώς.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν ακτιβίστριες, πανεπιστημιακοί, καλλιτέχνιδες και συνδικαλίστριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταφέροντας εμπειρίες από κοινωνικούς και φεμινιστικούς αγώνες ανά τον κόσμο.

Μεταξύ των ομιλητριών:

  • Η Danièle Obono, βουλεύτρια με την Ανυπότακτη Γαλλία, που συνδέει τον φεμινισμό με τα κινήματα για κοινωνική δικαιοσύνη.
  • Η Καρίνα Νοάλες, μέλος της Διεθνούς Συντονιστικής της 8ης Μάρτη στη Χιλή, με εμπειρία από τις μεγάλες κινητοποιήσεις στη Λατινική Αμερική.
  • Το Λάρα Αλόνσο Κορόνα, κουήρ συγγραφέας και μέλος του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος στην Ισπανία.

Το μουσικό πρόγραμμα θα ενώσει φωνές από την Ελλάδα και τη Μεσόγειο, με συμμετοχές όπως η Jahida Wehbe, η Γιώτα Νέγκα, η Μαρία Παπαγεωργίου, η Βίκυ Καρατζόγλου και η Βιολέτα Ίκαρη, αλλά και νέες καλλιτεχνικές παρουσίες όπως οι Someone Who Isn’t Me και η Sophie Lies.

Στόχος του φεστιβάλ είναι να δημιουργήσει έναν ασφαλή, ζωντανό, τρανσφεμινιστικό χώρο που συνδυάζει την ψυχαγωγία με τη συζήτηση, την τέχνη με την πολιτική δράση και την αλληλεγγύη με την αντίσταση. Φέτος, μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση πρωτοβουλιών αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

