Διακοπή κυκλοφορίας αύριο στη λεωφόρο Ποσειδώνος
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Αύριο Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Συγκεκριμένα, λόγω εργασιών που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη από τις 22.00΄ έως τις 06.00΄ το πρωί της επομένης, θα τεθεί σε προσωρινή διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ της Εισόδου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά και της Εισόδου Μαρίνας Αγίου Κοσμά, εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

 
