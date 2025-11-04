ΕΛΛΑΔΑ
Coco-Mat στην Ακρόπολη: Παρέμβαση ΣτΕ για την καθυστέρηση κατεδάφισης ορόφων του ξενοδοχείου

Με την οικοδομική άδεια είχε επιτραπεί η ανέγερση δεκαώροφου ξενοδοχείου ύψους 33 μέτρων, με 3 υπόγεια, φυτεμένο δώμα και ασκεπή πισίνα

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας εξέδωσε νέο πρακτικό μη συμμόρφωσης προς την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (2102/2019) που είχε κρίνει ότι πρέπει να γίνει η κατεδάφιση των παράνομων 3 τελευταίων ορόφων ξενοδοχείου Coco-Mat Athens BC, στην περιοχή Μακρυγιάννη, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ είχε κρίνει το 2019 ότι η οικοδομική άδεια προκαλεί βλάβη στο μνημείο της Ακρόπολης και έπρεπε να γίνει περιορισμός στο ύψος του ξενοδοχείου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πρέπει να κατεδαφιστούν ο μισός 6ος όροφος και ολόκληρος ο 8ος, ο 9ος και ο 10ος όροφος του εν λόγω ξενοδοχείου.

Με την οικοδομική άδεια είχε επιτραπεί η ανέγερση δεκαώροφου ξενοδοχείου ύψους 33 μέτρων, με 3 υπόγεια, φυτεμένο δώμα και ασκεπή πισίνα.

Τώρα, το ΣτΕ επιλήφθηκε και πάλι κατόπιν αιτήματος τεσσάρων κατοίκων της περιοχής Μακρυγιάννη-Κουκακίου και έκρινε ότι συντρέχει νόμιμος λόγος προσδιορισμού ενός χρηματικού ποσού που πρέπει να καταβληθεί ως κύρωση του δημοσίου, στους κατοίκους της περιοχής του Μακρυγιάννη που υπέβαλαν την αίτηση ζητώντας τη συμμόρφωση προς την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ποιους ζαλίζουν τα ύψη των κτιρίων;

Ρεπορτάζ / Ποιους «ζαλίζουν» τα ύψη των κτιρίων;

Με μια μεταβατική ρύθμιση πυροσβεστικού χαρακτήρα, το υπουργείο Περιβάλλοντος επιχειρεί να κάμψει τις αντιδράσεις δημάρχων που διαμαρτύρονται για τα μεγάλα ύψη και τα επιπλέον τετραγωνικά των νέων κτιρίων, που κερδίζονται από τα bonus δόμησης και ύψους του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού. Ποιους και γιατί ζαλίζουν τα μεγάλα ύψη; 
ΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ
CHECK Coco Mat Athens BC: Μπαράζ νομικών ενεργειών από την εταιρεία και πουθενά κατεδάφιση

Ρεπορτάζ / Ξενοδοχείο Coco-Mat στην Ακρόπολη: Μπαράζ νομικών ενεργειών από την εταιρεία και πουθενά κατεδάφιση

Παραμένει εν λειτουργία, παρά την απόφαση ολικής σφράγισης από το υπουργείο Τουρισμού που λήφθηκε τον περασμένο Αύγουστο. Γύρω από το ξενοδοχείο υπάρχει ένα δικαστικό και γραφειοκρατικό σίριαλ και κανείς δεν γνωρίζει πότε θα δούμε το τελευταίο του επεισόδιο.
ΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ

