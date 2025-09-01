Βούλα Πατουλίδου για τον θάνατο του συζύγου της: «Έφυγε με τον καλύτερο τρόπο, μέσα στην αγκαλιά μου»

Η Βούλα Πατουλίδου μίλησε για τον θάνατο του συζύγου της, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, σε τηλεοπτική συνέντευξή της.

«Έφυγε με τον καλύτερο τρόπο», ανέφερε η «χρυσή» ολυμπιονίκης για τον σύζυγό της. «Έφυγε μέσα στην αγκαλιά μου», πρόσθεσε.

«Το καλοκαίρι ήταν πολύ δύσκολο» ανέφερε και πρόσθεσε: «Τα τελευταία χρόνια όλο λέγαμε "restart", όλο ξεκινούσαμε και όλο το χάναμε στον δρόμο, αλλά τώρα το χάσαμε τελείως. Εχθές είχαμε τα 40 και εκείνο που ειλικρινά θα ήθελα να πω σε όλους όσοι συμπορεύονται με ανθρώπους ή κάνουν καινούργιες σχέσεις, είναι το εξής: ό,τι χαλάει, ας προσπαθούν να το φτιάχνουν. Να μην το τερματίζουν, εκτός κι αν οι περιστάσεις είναι τέτοιες που είναι μη αναστρέψιμες στο να μπορείς να συμπορεύεσαι 42 χρόνια. Κανένας δεν είναι αναντικατάστατος, αλλά κάποιοι άνθρωποι είναι μοναδικοί».

Βούλα Πατουλίδου: «Έφυγε στην αγκαλιά μου»

Η Βούλα Πατουλίδου περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές, πριν ο Δημήτρης Ζαρζαβατσίδης φύγει από τη ζωή. «Μετά από 25 χρόνια γειτνίασης με τον γιατρό, που ζει από πάνω μας, κάθε φορά με ρωτούσε "πώς είστε σήμερα" και δυο μέρες πριν φύγει ο Δημήτρης, του είπα "πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, θα πάμε και διακοπές". Βέβαια, το "θα πάμε διακοπές" γύρισε ανάποδα και τελείωσε το καντηλάκι. Τρεις φορές ο θεούλης μας γέμισε το καντηλάκι, αυτή τη φορά όμως τελείωσε», είπε στην τηλεοπτική εκπομπή.

«Έφυγε με τον καλύτερο τρόπο, έτσι όπως λέει ο γιος μας. "Δεν νομίζω ότι ο μπαμπάς θα ήθελε κάτι διαφορετικό, έφυγε μες στην αγκαλιά σου πάρα πολύ εύκολα και όμορφα για τον ίδιο", μου λέει. Ναι, έφυγε μέσα στην αγκαλιά μου και το κακό είναι ότι πριν από δυο εβδομάδες είχε φύγει και το σκυλάκι μας το οποίο ήταν μόνο δυόμισι χρονών… λες και ήξερε, πήγαινε δίπλα στον Δημήτρη συνέχεια και εκείνος του έλεγε "φύγε"», περιέγραψε στη συνέχεια και έπειτα, αναφέρθηκε στη μάχη του συζύγου της με τον καρκίνο.

Βούλα Πατουλίδου: Η περιπέτεια του συζύγου της με τον καρκίνο

Τέλος, θυμήθηκε την ημέρα που ο Δημήτρης Ζαρζαβατσίδης έμαθε ότι έχει καρκίνο, αλλά και το σημάδι, το οποίο τον οδήγησε στον γιατρό. «Όταν φεύγει στην αγκαλιά σου, με αυτόν τον τρόπο, δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι παραπάνω που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να κερδίσουμε τι; Γιατί θέλουμε και ποιότητα ζωής... 4,5 μήνες πριν ξεκίνησε η περιπέτεια υγείας του. Του καρκίνου ήταν 21 Μαρτίου».

«Το μεσημέρι είχε κάτι πόνους και κάναμε αξονικές. Πάρε να΄χεις... Μετάσταση συκώτι, λεμφαδένες, πάγκρεας. Γεια σας» θυμάται η Βούλα Πατουλίδου, τονίζοντας τη σημασία της ψυχολογίας σε περιπτώσεις όπως εκείνη που αντιμετώπισε η οικογένειά της.

