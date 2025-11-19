Βορίζια: Στην ανακρίτρια η χήρα του Φανούρη Καργάκη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το διπλό φονικό στα Βορίζια.

Σήμερα κλήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας η χήρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη - ενός εκ των δύο θυμάτων - προκειμένου να καταθέσει όσα γνωρίζει για τα γεγονότα, τα οποία οδήγησαν στον θάνατο του συζύγου της και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Υπενθυμίζεται πως εχθές, παραδόθηκε και συνελήφθη ο αδερφός της Ε. Φραγκιαδάκη, για τον οποίο είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Ο 58χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή. Ο ίδιος φέρεται να είναι ο άνθρωπος, που μαζί με τον 19χρονο γιο του, φρόντισε να εξαφανίσει τα όπλα της οικογένειας Φραγκιαδάκη, μετά το αιματηρό επεισόδιο.

Την ίδια ημέρα αφέθηκε ελεύθερος, έπειτα από διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέως, ο 23χρονος ανιψιός του Φ. Καργάκη, ο οποίος είχε συλληφθεί ως ύποπτος για την τοποθέτηση της βόμβας, που εξερράγη σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη και φέρεται να πυροδότησε το διπλό φονικό.

Ο 23χρονος βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό. Για την προφυλάκισή του ή όχι θα αποφανθεί τις επόμενες ημέρες, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Βορίζια: Στα ίχνη των όπλων

Τα όπλα έχουν τοποθετηθεί σε κρυψώνες εκτός του χωριού, εκτιμούν οι αστυνομικοί, οι οποίοι αναζητούν τις κινήσεις των υπόπτων και τα δρομολόγια τους, μέσω της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου.

Οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι εμπλεκόμενοι, είτε μόνοι τους είτε με βοήθεια άλλων, να έστειλαν μετά τις επιθέσεις τα όπλα σε δύσβατες ορεινές κρυψώνες του Ψηλορείτη, από όπου τα «ξεθάβουν», κάθε φορά που απαιτείται «ξεκαθάρισμα» λογαριασμών, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Οι αστυνομικοί μέχρι σήμερα έχουν συλλάβει 9 άτομα, εκ των οποίων οι 8 αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Πρόκειται για δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη, τον γαμπρό και τον ξάδελφο του 39χρονου Φανούρη, καθώς και έξι πλέον μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

