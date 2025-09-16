ΕΛΛΑΔΑ
Ακόμα δύο ναυάγια νότια της Γαύδου: Διασώθηκαν 109 μετανάστες

Δύο επιχειρήσεις διάσωσης εντόπισαν 69 και 40 αλλοδαπούς αντίστοιχα, σε λέμβους στα ανοιχτά της Γαύδου

LifO Newsroom
φωτ.: Eurokinissi
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πραγματοποιήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης 109 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα σκάφος της δύναμης FRONTEX εντόπισε και διέσωσε 69 άτομα τα οποία επέβαιναν σε λέμβο. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Λίγες ώρες νωρίτερα, αργά χθες βράδυ, είχε προηγηθεί άλλη επιχείρηση διάσωσης, επίσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, όταν παραπλέον πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης εντόπισε 40 αλλοδαπούς σε λέμβο, 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Και σε αυτή την περίπτωση, οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

