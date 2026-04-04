Αργυρούπολη: Ισόβια καταδίκη στον δράστη για τη δολοφονία της Όλγας

Σε ισόβια κάθειρξη, χωρίς να του αναγνωριστεί κάποιο ελαφρυντικό, καταδικάστηκε ο -τότε- σύντροφος και δάσκαλος πολεμικών τεχνών στην Αργυρούπολη, ο οποίος ξυλοκόπησε τη 41χρονη Όλγα με αποτέλεσμα να υποκύψει στα τραύματά της.

Το περιστατικό έμφυλης βίας είχε λάβει χώρα τον Ιανουάριο του 2022, με τον 47χρονο -τότε- καθ' ομολογίαν δράστη να καταδικάζεται σε 10 χρόνια φυλάκισης, ενώ του είχε αναγνωριστεί ένα ελαφρυντικό, καθώς είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ωστόσο, οι συγγενείς της 41χρονης Όλγας, το 2023, υπέβαλαν μήνυση για «τετελεσμένη ανθρωποκτονία», με τον δικηγόρο της οικογένειας να επαναφέρει την υπόθεση στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Όπως έκανε γνωστό το Mega, ο καθ' ομολογίαν κατηγορούμενος έκατσε εκ νέου στο εδώλιο, αυτήν τη φορά αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της «τετελεσμένης ανθρωποκτονίας», και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς να του αναγνωριστεί κάποιο ελαφρυντικό.

Αργυρούπολη: Τι είπε η μητέρα της Όλγας

Μιλώντας στο Mega, η μητέρα της Όλγας, Λίτσα Δημητρακοπούλου ανέφερε: «περιμέναμε αυτήν τη δικαίωση, να γίνει κάποια στιγμή γιατί όλο αυτό, αυτό που έκανε αυτό το τέρας, ήταν πολύ βαρύ για την οικογένειά μου».

«Αυτός, κάποια στιγμή, κάποια θα σκότωνε, και ήταν άτυχο το παιδί μου. Δικαιωθήκαμε λίγο, αλλά το παιδί και ο σύζυγός μου δεν γυρίζουν πίσω» είπε ακόμη η κυρία Δημητρακοπούλου για την υπόθεση έμφυλης βίας στην Αργυρούπολη.

Η 41χρονη κατέληξε από λοίμωξη του αναπνευστικού ενώ νοσηλευόταν. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η Όλγα Δημητροπούλου βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση για επτά μήνες στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης. Στο διάστημα αυτό υπεβλήθη σε χειρουργικές επεμβάσεις για να κρατηθεί στη ζωή, όμως οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από τα βάναυσα χτυπήματα του 47χρονου πρώην πρωταθλητή τζούντο τής είχαν προκαλέσει προσωρινή απώλεια ομιλίας και κίνησης, καθώς βρισκόταν καθηλωμένη.