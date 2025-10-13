ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν αύριο μετρό, ηλεκτρικός και λεωφορεία

Τα ταξί δε συμμετέχουν στην απεργία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Χειρόφρενο αναμένεται να τραβήξουν την Τρίτη τα ΜΜΜ, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία, λόγω του νέου εργασιακού νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας.

Αύριο ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και δεκάδες σωματεία και Ομοσπονδίες, συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία διαμαρτυρίας, ενάντια στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου.

Στην απεργία αξίζει να σημειωθεί πως συμμετέχουν τα πλοία, ωστόσο σχετικά με τα ταξί, ο ΣΑΤΑ με ανακοίνωσή του ενημέρωσε πως δεν θα συμμετέχουν στην απεργία.

Λόγω της απεργίας, τα δρομολόγια των δημόσιων συγκοινωνιών θα εκτελούνται συγκεκριμένες ώρες μέσα στην ημέρα.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία την Τρίτη θα λειτουργήσουν 9:00 το πρωί με 21:00 το βράδυ.

Την ίδια ώρα οι γραμμές 2 και 3 του Μετρό και η γραμμή 1 του ΗΣΑΠ, θα λειτουργήσουν από τις 9:00 μέχρι και τις 17:00 το απόγευμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε επίσης τη συμμετοχή της στην απεργία, αναμένεται η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων σε τρένα και προαστιακό σιδηρόδρομο.

 
Ελλάδα

