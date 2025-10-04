ΕΛΛΑΔΑ
Απέπλευσε το Πίρι Ρέις από τη Σμύρνη: Σε ισχύ από σήμερα η Navtex της Τουρκίας

Σύμφωνα με την έκδοση της νέας Navtex, το τουρκικό ερευνητικό πραγματοποιεί έρευνες από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου

LifO Newsroom
Απέπλευσε το βράδυ της Παρασκευής (3/10) το τουρκικό ωκεανογραφικό Πίρι Ρέις από το λιμάνι της Σμύρνης.

Σύμφωνα με την έκδοση της νέας Navtex, το τουρκικό ερευνητικό πραγματοποιεί έρευνες από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου. Η περιοχή που καλύπτει η τελευταία τουρκική Navtex εκτείνεται από τη Θάσο μέχρι τη Χίο, Αη Στράτη, Μύκονο, Ικαρία και Φούρνους.

Το πρωί του Σαββάτου, το Πίρι Ρέις, σύμφωνα με το Marine Traffic, βρισκόταν νότια της Τενέδου.

Η τουρκική Navtex αποτελεί επανάληψη της προηγούμενης και δεσμεύει για επιστημονικές έρευνες στην επιφάνεια και όχι στον βυθό, περιοχές που είναι εντός τουρκικών χωρικών υδάτων αλλά και σε διεθνή ύδατα δυτικά της Χίου και της Λέσβου, για τις οποίες η αρμοδιότητα για την έκδοση Navtex, καθώς και για έρευνα και διάσωση ανήκει στην Ελλάδα.

Για τον λόγο αυτό, η Αθήνα προχώρησε σε έκδοση αντι-Navtex με την οποία υπενθυμίζει το ποιος έχει την αρμοδιότητα στην επίμαχη περιοχή, η οποία είναι εντός των ορίων της δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

 
 
 
