Ανοίγει η Βασιλίσσης Όλγας: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας.

Και όπως όλα δείχνουν, η «περιπέτεια» της Βασιλίσσης Όλγας φτάνει στο τέλος της και εντός των ημερών θα παραδοθεί στους πολίτες. Με ανάρτησή του στα social media, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως οι εργασίες ολοκληρώθηκαν.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας επιτέλους ολοκληρώθηκαν! Σε λίγες μέρες παραδίδεται και επίσημα στους πολίτες! Η ταλαιπωρία των Αθηναίων έφτασε στο τέλος της. Από τα 6 χρόνια που παρέμενε κλειστή, τα 3,5 δεν γινόταν καθόλου έργο. Εμείς, όμως, αναδείξαμε την ολοκλήρωση των εργασιών ως προτεραιότητα ήδη από την προεκλογική περίοδο και μέσα σε δύο χρόνια δημιουργήσαμε έναν πολυτροπικό δρόμο, στολίδι για την Αθήνα».

Μάλιστα, επειδή σχετική ανάρτηση έκανε και ο πρώην δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης, ο κ. Δούκας προσθέτει κι ένα υστερόγραφο: «Υ.Γ.: Χαίρομαι που το έργο μας επικροτεί και ο κ. Μπακογιάννης».

Βασιλίσσης Όλγας: Οι αναρτήσεις του Κώστα Μπακογιάννη

Η ανάρτηση του κ. Μπακογιάννη στον δικό του λογαριασμό στα social media, αναφέρει: «Η Βασιλίσσης Όλγας, όπως την ονειρευτήκαμε και την δρομολογήσαμε, είναι επιτέλους ξανά ανοιχτή. Όχι απλώς ένας δρόμος. Ένας νέος ζωντανός δημόσιος χώρος. Ελάτε να τον ανακαλύψετε».

Επίσης, η ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα για την ολοκλήρωση των εργασιών στη Βασιλίσσης Όλγας, επέφερε την απάντηση του πρώην δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος σε δική του ανάρτηση στα social media αναφέρει:

«Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κύριος Δούκας το λοιδόρησε, το χλεύασε, το πολέμησε και φυσικά δεν το υλοποίησε, αφού το έκανε η Ανάπλαση ΑΕ και όχι ο Δήμος Αθηναίων. Όμως, τώρα, του αρέσει και το διαφημίζει. Λαϊκισμός πριν, λαϊκισμός μετά. Λόγια του αέρα. Ευτυχώς όμως τα έργα μένουν».