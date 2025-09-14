ΕΛΛΑΔΑ
Αμπελόκηποι: Συναγερμός μετά από απειλή για βόμβα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο όπου έχουν σπεύσει πυροτεχνουργοί

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Κυριακής (14/9) έπειτα από απειλητικό email που έφθασε στην Αστυνομία για τοποθέτηση βόμβας σε υποκατάστημα γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στους Αμπελόκηπους.

Το email αναφέρει, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πως ο εκρηκτικός μηχανισμός έχει προγραμματιστεί να εκραγεί τα μεσάνυχτα, ωστόσο το πιθανότερο σενάριο θέλει να πρόκειται για φάρσα.

Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί (ομάδα ΤΕΕΜ), ενώ έχει αποκλειστεί η οδός Σεβαστουπόλεως.

Λόγω της διενέργειας ελέγχου, πραγματοποιούνται έτσι οι εξής εκτροπές κυκλοφορίας:

  • Στην οδό Σεβαστουπόλεως από την οδό Κορινθίας έως την οδό Ήλιδος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας
  • Στην οδό Αρκαδίας από το ύψος της Λεωφόρου Μεσογείων   
 
 
 
