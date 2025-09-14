Αμπελόκηποι: Συναγερμός μετά από απειλή για βόμβα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Κυριακής (14/9) έπειτα από απειλητικό email που έφθασε στην Αστυνομία για τοποθέτηση βόμβας σε υποκατάστημα γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στους Αμπελόκηπους.

Το email αναφέρει, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πως ο εκρηκτικός μηχανισμός έχει προγραμματιστεί να εκραγεί τα μεσάνυχτα, ωστόσο το πιθανότερο σενάριο θέλει να πρόκειται για φάρσα.

Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί (ομάδα ΤΕΕΜ), ενώ έχει αποκλειστεί η οδός Σεβαστουπόλεως.

Λόγω της διενέργειας ελέγχου, πραγματοποιούνται έτσι οι εξής εκτροπές κυκλοφορίας: