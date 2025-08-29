ΕΛΛΑΔΑ
Αλόννησος: 70χρονος χτύπησε τον δήμαρχο του νησιού – Συνελήφθη και υπέστη εγκεφαλικό

Η κατάσταση της υγείας του 70χρονου παραμένει κρίσιμη και νοσηλεύεται σε καταστολή

LifO Newsroom
Αλόννησος: 70χρονος χτύπησε τον δήμαρχο του νησιού – Συνελήφθη και υπέστη εγκεφαλικό
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το πρωί στην Αλόννησο.

Εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής και συνεργεία που εργάζονταν στην περιοχή της Μηλιάς, ήρθαν σε αντιπαράθεση με κάτοικο του νησιού, με αφορμή τη σχεδιαζόμενη κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 70χρονος κάτοικος, ιδιοκτήτης όμορου αγροτεμαχίου, αντιδρά στην υλοποίηση του έργου υποστηρίζοντας ότι μέρος του χώρου όπου θα εγκατασταθεί η μονάδα εμπίπτει στην περιουσία του.

Ο άνδρας είχε ήδη προσφύγει στην Επιτροπή του άρθρου 152, θεσμό που προβλέπεται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ζητώντας ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλοννήσου που ενέκρινε το έργο.

Η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες να αμφισβητήσουν τη νομιμότητα αποφάσεων τοπικών αρχών, μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτού προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

Όταν το συνεργείο εμφανίστηκε στο σημείο για να ξεκινήσει εργασίες, ο 70χρονος αντέδρασε έντονα, ζητώντας να σταματήσουν.

Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε επεισόδιο, κατά το οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, υπήρξε και σωματική ένταση μεταξύ του δημάρχου Παναγιώτη Αναγνώστου και του κατοίκου. Αστυνομικές δυνάμεις κλήθηκαν στην περιοχή και προχώρησαν στη σύλληψη του τελευταίου.

Στον αστυνομικό σταθμό, ο ηλικιωμένος υπέστη ισχαιμικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί επειγόντως με σκάφος στον Βόλο και από εκεί στο Νοσοκομείο της περιοχής.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη και νοσηλεύεται σε καταστολή.

 
 
 
