Αλλάζει ο καιρός: Η ημέρα που θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία

Αλλάζει ο καιρός, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία.

Καιρός: Η ημέρα πέφτει η θερμοκρασία

Και παρότι η θερμοκρασία αυτές τις ημέρες δεν αλλάζει ιδιαίτερα, από την Τρίτη, θα αρχίσει να πέφτει.

Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί αυτή την εβδομάδα

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 02-11-2025

Στη Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα, αραιές νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία στα βόρεια θα πυκνώσουν. Στιις υπόλοιπες περιοχές παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη και βαθμιαία στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και πιθανώς στην περιοχή των Κυθήρων. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 03-11-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που κατά τόπους στα ηπειρωτικά και τη δυτική Κρήτη θα πυκνώσουν, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 22 με 24 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 04-11-2025

Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και βαθμιαία στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο και τη δυτική Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα δυτικά και από το βράδυ στα βόρεια βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, γρήγορα όμως στα βόρεια και τα κεντρικά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά στα βόρεια πελάγη έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05-11-2025

Στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και το Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 06-11-2025

Στο Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που αργά το βράδυ θα περιοριστούν στις νοτιότερες περιοχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά μέχρι το μεσημέρι, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.