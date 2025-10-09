Αλεξανδρούπολη: Άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του ασθενοφόρου και η ασθενής έπεσε στο δρόμο

Ένα περιστατικό που μοιάζει με σκηνή από κινηματογραφική ταινία συγκλόνισε το πρωί της Τετάρτης την Αλεξανδρούπολη: όταν άνοιξε ξαφνικά η πόρτα ενός ασθενοφόρου εν κινήσει, η ασθενής που μεταφερόταν έπεσε στο οδόστρωμα μαζί με το φορείο.

Η σκηνή προκάλεσε αναστάτωση στους περαστικούς και άμεση κινητοποίηση των αρχών. Το όχημα είχε μόλις ξεκινήσει — σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες — όταν, χωρίς προειδοποίηση, άνοιξε η πλαϊνή πόρτα. Το φορείο μαζί με την ασθενή κατέληξε στον δρόμο, με τους διερχόμενους να αφήνουν τα πάντα για να προσφέρουν βοήθεια.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι μόλις η πόρτα άνοιξε, το φορείο – και η ασθενής – βρέθηκαν στο οδόστρωμα μπροστά από διερχόμενα οχήματα. Η ταχύτητα του ασθενοφόρου εκείνη τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρη, αλλά οι φωνές και η αναταραχή ήταν άμεσες. Άλλοι επιβεβαιώνουν ότι το περιστατικό συνέβη εν κινήσει, όχι με το όχημα σταθμευμένο.

Η ασθενής, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν σε σχετικά σταθερή κατάσταση πριν το συμβάν, μεταφέρθηκε εκ νέου και με μέτρα ασφαλείας στο νοσοκομείο. Δεν έχει ξεκαθαριστεί αν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, αν και τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι απέφυγε το χειρότερο.

Αλεξανδρούπολη: Διερεύνηση και ερωτήματα

Οι αρχές της Αλεξανδρούπολης άρχισαν αμέσως έρευνα για να διαπιστωθεί το πώς και το γιατί άνοιξε η πόρτα. Εξετάζονται τεχνικές βλάβες του οχήματος, λάθη του οδηγού ή ακόμη και αμέλεια από το προσωπικό κατά τη στερέωση του φορείου.

Ένα βασικό ερώτημα που απασχολεί είναι αν ο μηχανισμός ασφάλισης της πόρτας ήταν ελαττωματικός ή αν δεν είχε κλείσει σωστά πριν τη μετακίνηση. Οι αστυνομικές αρχές συλλέγουν καταθέσεις από τους επιβαίνοντες στο ασθενοφόρο και από αυτόπτες μάρτυρες, ενώ αναζητούν και βίντεο από κάμερες ασφαλείας ή περιπολικά της περιοχής.

Το περιστατικό αποτέλεσε αντικείμενο έντονου σχολιασμού, καθώς θίγει τη δημόσια ασφάλεια και την αξιοπιστία των υπηρεσιών υγείας και μεταφοράς ασθενών. Πολίτες και φορείς ζητούν να αποδοθούν ευθύνες γρήγορα και διαφανώς.

Μέρος της κριτικής επικεντρώνεται στο πώς είναι εξοπλισμένα τα οχήματα επείγουσας μεταφοράς και ποια πρωτόκολλα υπάρχουν για να εξασφαλίζεται ότι τέτοιοι ελαττωματισμοί δεν θα θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών.

Το γεγονός ότι συνέβη στην Αλεξανδρούπολη, μια περιφερειακή πόλη, ενισχύει την ανησυχία ότι τέτοια ατυχήματα μπορούν να συμβούν οπουδήποτε, ειδικά όταν οι συνθήκες και οι πόροι είναι πιο περιορισμένοι. Η υπόθεση έχει πλέον καθίσει ως πεδίο διασταυρούμενων ευθυνών: τεχνικές, διοικητικές, ανθρώπινες. Όσο η έρευνα προχωρά, οι πολίτες αναμένουν απαντήσεις και διασφάλιση ότι δεν θα επαναληφθεί τέτοιο περιστατικό.