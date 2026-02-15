Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο λόγω βλάβης στο λιμάνι του Πειραιά

Ακυβέρνητο λόγω βλάβης έμεινε το πρωί της Κυριακής, κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μάλτας στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Λιμενικού, το κρουαζιερόπλοιο έμεινε χωρίς δυνατότητα ελιγμών κατά την είσοδό του στο λιμάνι του Πειραιά, εξαιτίας βλάβης στους πίνακες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν τέσσερα ρυμουλκά, τα οποία συνέδραμαν το κρουαζιερόπλοιο ώστε να οδηγηθεί και να δέσει με ασφάλεια στο λιμάνι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ώρα του περιστατικού, στο κρουαζιερόπλοιο βρίσκονταν 2.109 επιβάτες και 946 μέλη πληρώματος, οι οποίοι παραμένουν στο πλοίο έως ότου ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι.

Τέλος, με απόφαση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά απαγορεύτηκε προσωρινά ο απόπλους, μέχρι να αποκατασταθεί η τεχνική βλάβη και να εκδοθεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ