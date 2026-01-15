Αγρότες: Αποκλιμάκωση των μπλόκων και προετοιμασία για συνάντηση με Μητσοτάκη τη Δευτέρα

Οι αγρότες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε διάλογο με την κυβέρνηση, χωρίς να πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στην Αθήνα, ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη Δευτέρα.

Το πανελλαδικό συντονιστικό των αγροτικών μπλόκων, αποφάσισε την απομάκρυνση τρακτέρ από τα περισσότερα οδικά σημεία και το άνοιγμα της κυκλοφορίας σε κύριες αρτηρίες, όπως η αερογέφυρα της Νίκαιας, η περιμετρική οδός της Πάτρας και η Εγνατία Οδός στη Δυτική Μακεδονία.

Η κίνηση αυτή, σηματοδοτεί την πρώτη φάση αποκλιμάκωσης μετά από ημέρες κινητοποιήσεων.

Η συνάντηση της Δευτέρας, θα γίνει με περιορισμένο αριθμό εκπροσώπων από κάθε μπλόκο, ώστε να εξασφαλιστεί ουσιαστική συζήτηση και παρουσία παρατηρητών χωρίς να περιλαμβάνονται άτομα με παραβατική συμπεριφορά.

Στη Νίκαια, για παράδειγμα, τρεις εκπρόσωποι από κάθε μπλόκο, μαζί με κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, θα συμμετάσχουν στη διαδικασία, ενώ αντίστοιχες αντιπροσωπείες θα σταλούν και από άλλες περιοχές. Στην ατζέντα των συζητήσεων βρίσκονται ζητήματα όπως οι επιδοτήσεις, οι αποζημιώσεις για ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα, το κόστος παραγωγής, το αγροτικό πετρέλαιο, η ηλεκτρική ενέργεια, οι ζωοτροφές και η ορθή λειτουργία των μονάδων παραγωγής.

Παράλληλα, οι αγρότες ζητούν φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα τους, καθώς και μέτρα ειδικά για κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές.

Η απόφαση για άνοιγμα των δρόμων, προετοιμάζει το έδαφος για μια εποικοδομητική συνάντηση με την κυβέρνηση και έχει στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης, χωρίς να διακόπτεται η κινητοποίηση μέχρι να υπάρξουν δεσμεύσεις.

Στη Δυτική Μακεδονία, για παράδειγμα, τα τρακτέρ απομακρύνονται από τον κόμβο της Σιάτιστας, ενώ οι αγρότες αναμένουν να καθοριστεί ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνάντησης που θα αποφασίσει για το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι οι δρόμοι πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί και ότι η αντιπροσωπεία των αγροτών θα πρέπει να είναι περιορισμένη, ώστε να διασφαλίζεται ουσιαστικός διάλογος. Από την πλευρά τους, οι αγρότες δηλώνουν διάθεση συνεργασίας και αναμένουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τα ζητήματα που θέτουν.

Το κλίμα είναι θετικό, με προσδοκία ότι η συνάντηση της Δευτέρας θα αποτελέσει σημείο καμπής για την αποκλιμάκωση των μπλόκων και την επίλυση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ