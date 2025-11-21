Αγρίνιο: Επιτυχής η μεταμόσχευση ήπατος στον 18χρονο Μάριο με το σύνδρομο Alagille

Επιτυχής χαρακτηρίζεται η μεταμόσχευση ήπατος για τον 18χρονο Μάριο από το Αγρίνιο, όπως επιβεβαίωσε με σχετική του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο 18χρονος είχε διακομιστεί στην Ιταλία και στο Τορίνο πιο συγκεκριμένα, όπου υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος, καθώς είχε γεννηθεί με το σπάνιο σύνδρομο, Alagille.

«Ο 18χρονος Μάριος με το σπάνιο σύνδρομο Alagille μεταμοσχεύθηκε σήμερα στο Τορίνο. Άλλη μια επιτυχής προσπάθεια – τώρα πλέον αισιοδοξούμε για την έκβαση του. Όλα πιστεύω θα πάνε καλά» ανέφερε στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Μάριος νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Εξαιτίας της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι γιατροί ήλπιζαν σε ένα θαύμα να γίνει δεκτός στο ειδικό κέντρο στο Τορίνο και από εκεί και πέρα να βρεθεί συμβατό μόσχευμα.

Η μητέρα του ανέφερε ότι ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με μια σπάνια πάθηση που λέγεται σύνδρομο Alagille, όπου το κύριο πρόβλημα της συγκεκριμένης περίπτωσης ήταν στο ήπαρ.

