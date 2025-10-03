Αγρίνιο: Έδωσαν σε έγκυο φάρμακο για διακοπή κύησης που προοριζόταν για άλλη γυναίκα

Ένα σοβαρό περιστατικό ιατρικού λάθους καταγράφηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, όταν χορηγήθηκαν κατά λάθος σε έγκυο φάρμακα που προορίζονταν για άλλη γυναίκα η οποία είχε αποβάλει.

Η έγκυος, που βρισκόταν στον 8ο μήνα, έλαβε το φάρμακο cytotec και λίγη ώρα αργότερα παρουσίασε επιπλοκές, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί εσπευσμένα σε καισαρική. Το μωρό γεννήθηκε πρόωρα αλλά σε καλή κατάσταση, ενώ αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι ουδέποτε ενημερώθηκε για το τι είχε συμβεί και ότι κανείς δεν της ζήτησε συγγνώμη για το λάθος, εκτός από τη νοσηλεύτρια που το παραδέχτηκε. Η ίδια περιέγραψε ότι αρχικά της δόθηκαν τρία υπογλώσσια δισκία, τα οποία όμως είχαν λιώσει όταν της ζητήθηκε να τα αποβάλει.

Το νοσοκομείο, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να στηρίξει τη λεχώνα και την οικογένειά της μετά το περιστατικό, ενώ η νοσηλεύτρια δήλωσε πως «αναγνώρισα αμέσως το λάθος μου, ενημέρωσα τους γιατρούς και ζήτησα συγγνώμη».

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά καταγγελιών για λάθη σε δημόσια νοσοκομεία, με το Υπουργείο Υγείας να έχει ήδη ζητήσει έρευνα για τις συνθήκες χορήγησης φαρμάκων και την τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας.