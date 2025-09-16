Αεροδρόμιο: Συνελήφθη 30χρονος που προσπαθούσε να εισάγει μέσω «Ελ. Βενιζέλος» 8 κιλά ηρωίνη

Άνδρας 30 ετών προσπάθησε να εισάγει περισσότερα από 8 κιλά ηρωίνης, μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Οι αρχές συνέλαβαν τον 30χρονο στον χώρο των αφίξεων του αεροδρομίου και εντόπισαν στις αποσκευές του, 35 αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν ηρωίνη.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Σύλληψη 30χρονου αλλοδαπού, μέλους διεθνικής εγκληματικής ομάδας, ο οποίος επιχείρησε να εισάγει μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» πάνω από -8- κιλά ηρωίνη

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη, πρωινές ώρες σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, 30χρονος αλλοδαπός, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή ποσοτήτων ηρωίνης στην ελληνική επικράτεια, μέσω της αεροπορικής οδού.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα μέσω αεροπορικών οδών, κατόπιν στοχευμένων αστυνομικών ενεργειών και δημιουργία «προφίλ» (profiling), ταυτοποιήθηκε ο 30χρονος και διακριβώθηκε η εγκληματική του δράση.

Πιο αναλυτικά, ο 30χρονος, προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, εντοπίσθηκε στο χώρο αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου κατελήφθη να κατέχει, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, -35- αυτοσχέδιες συσκευασίες, που περιείχαν ηρωίνη, συνολικού μικτού βάρους -8- κιλών και -93- γραμμαρίων, τις οποίες είχε αποκρύψει εντός της αποσκευής του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

