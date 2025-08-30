516 παραβάσεις του ΚΟΚ σε λίγες ώρες στην Κεντρική Μακεδονία

Πάνω από 500 παραβάσεις σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στο πλαίσιο του ειδικού τροχονομικού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από χθες το απόγευμα, 29 Αυγούστου, έως τις πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα 30 Αυγούστου, σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική.

Ειδικότερα, με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, πραγματοποιήθηκαν 2.152 έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 516 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εκ των οποίων 182 για παραβίαση ορίου ταχύτητας, 34 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 19 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 19 για αντικανονικούς ελιγμούς ή κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, 8 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και 254 για λοιπές παραβάσεις.