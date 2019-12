Αίσθηση προκαλεί το βίντεο και οι φωτογραφίες από την προσαγωγή μιας νεαρής κοπέλας στα Εξάρχεια.

Η κάμερα καταγράφει τη στιγμή που η κοπέλα τρέχει ενώ δέχεται ένα βίαιο σπρώξιμο από άνδρα των ΜΑΤ που κυριολεκτικά έχει ορμήσει πάνω της. Η κοπέλα πέφτει κάτω και την περικυκλώνουν και άλλοι αστυνομικοί. Οι άνδρες των ΜΑΤ τη σηκώνουν και ενώ κάποιος πλησιάζει (με το κόκκινο μπουφάν) για να δει αν χτύπησε και αν είναι καλά, τον απομακρύνουν. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί σέρνουν την κοπέλα μακριά η οποία ακούγεται να φωνάζει «δεν έκανα τίποτα».

This girl was just screaming at the cops. No riots were happening. This is the brutal way they have arrested her in Exarcheia Square some minutes ago. pic.twitter.com/2wdxYasuAt