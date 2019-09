Έντονες αντιδράσεις έχει πυροδοτήσει το βίντεο μιας διάσημης Αμερικανίδας YouTuber, στο οποίο σχολιάζει άκρως αρνητικά την Σαντορίνη, καλώντας τους subscribers της να μην έρθουν στην Ελλάδα «γιατί έχει κρίση και δεν περνάς καλά».

Η Ηaley Pham, που έχει πάνω από 2 εκατ. subscribers, δημοσίευσε πριν από μερικές ημέρες ένα βίντεο στο οποίο περιγράφει -όπως λέει χαρακτηριστικά- «πώς έχασε πάνω από 10.000 δολάρια» στο ταξίδι που έκανε πρόσφατα σε Ιταλία και Ελλάδα.

Αν και παραδέχεται πως έκανε διάφορες γκάφες με τον προγραμματισμό του ταξιδιού της, συγκεκριμένα με τις κρατήσεις των αεροπορικών εισιτηρίων και των ξενοδοχείων, η 18χρονη YouTuber περιγράφει στη συνέχεια τις «τρεις δραματικές εβδομάδες» που πέρασε και την χώρα μας, σημειώνοντας πως «λόγω της οικονομικής κρίσης δεν περνάς καλά».

«Σας συνιστώ έντονα να μην πάτε στην Ελλάδα. Όχι μόνο ζορίζονται οικονομικά, μαζί και η κυβέρνησή τους, αλλά γενικά δεν διασκεδάζεις καθόλου», αναφέρει σε κάποιο σημείο του βίντεο, τονίζοντας πως «η Σαντορίνη δεν είναι και τόσο όμορφη όσο την παρουσιάζουν οι διάφοροι bloggers του Instagram».

Σχετικά με τις διακοπές της στο νησί, λέει πως «δεν έχει τίποτα να κάνεις εκεί, δεν υπάρχει παραλία, είναι απλά ένας γκρεμός», ενώ δηλώνει επίσης ενοχλημένη από την πολυκοσμία στα σοκάκια που δεν την άφηνε να ψωνίσει και προσθέτει πως «τα τοπία εκτός της Χώρας της Σαντορίνης είναι απλά επίπεδα και καθόλου όμορφα».

Όπως εξηγεί στο 35λεπτο βίντεο, περίμενε κάτι πολύ διαφορετικό με βάση τις φωτογραφίες που είχε δει στο Instagram, γι' αυτό και απογοητεύτηκε οικτρά.

Δείτε το απόσπασμα για την Ελλάδα:

My fellow Greeks on this app need to watch this. This dumbass, privileged, entitled, spoiled, girl named Haley Pham had some words to say about Greece. I’m not even going to explain how dumb and bad she’s making herself look, y’all can listen to this and make your own opinion. pic.twitter.com/kpHYQUlaFu