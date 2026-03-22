24ωρη απεργία ταξί τη Δευτέρα – Συγκέντρωση και πορεία στη Βουλή για το νομοσχέδιο

Ο κλάδος αντιδρά σε διατάξεις νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν αύριο, Δευτέρα 23 Μαρτίου, οι αυτοκινητιστές ταξί, ημέρα κατά την οποία συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ο κλάδος αντιδρά σε διατάξεις του νομοσχεδίου, κάνοντας λόγο για μέτρα που «απαξιώνουν τον ρόλο του ταξί και τον δημόσιο χαρακτήρα του», ενώ –όπως επισημαίνεται– θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος και των οικογενειών των ιδιοκτητών σε όλη τη χώρα.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί καλεί τα σωματεία και τα περιφερειακά συμβούλια να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί, στα γραφεία του Σωματείου Αθηνών (Μάρνη 17), και στη συνέχεια σε πορεία προς τη Βουλή.

Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί χωρίς οχήματα, ενώ –σύμφωνα με την Ομοσπονδία– λεωφορεία θα μεταφέρουν επαγγελματίες από διάφορες περιοχές της χώρας.

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία τονίζει ότι «όσοι ψηφίσουν το νομοσχέδιο καταδικάζουν το επάγγελμα», καλώντας σε καθολική συμμετοχή στην απεργία, η οποία θα διαρκέσει από τις 05:00 το πρωί της Δευτέρας έως τις 05:00 το πρωί της Τρίτης.

Από την πλευρά του, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) κάνει λόγο για «κατάπτυστες διατάξεις» και «στρεβλώσεις» που, όπως υποστηρίζει, θα πλήξουν τον κλάδο μέσω μελλοντικών υπουργικών αποφάσεων.

Το ΣΑΤΑ δηλώνει ότι ο κλάδος «θα αντιδράσει σύσσωμος» και υπογραμμίζει ότι θα παραμείνει «στην πρώτη γραμμή του αγώνα».

 
