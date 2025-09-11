24ωρη απεργία σήμερα στα τρένα - Ποια δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν

Χειρόφρενο τραβούν σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, οι μηχανοδηγοί, λόγω της 24ωρης απεργίας που προκήρυξε η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ). Η κινητοποίηση επηρεάζει τόσο τα δρομολόγια των τρένων όσο και του Προαστιακού.

Η απεργία αποτελεί αντίδραση στις απολύσεις τριών έμπειρων μηχανοδηγών από την Hellenic Train, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Παρά τις αναστολές και τροποποιήσεις, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθούν ορισμένα δρομολόγια με προσωπικό ασφαλείας.

Η ανακοίνωση των μηχανοδηγών

Σε σκληρή ανακοίνωσή της, η ΠΕΠΕ εξηγεί τους λόγους της κινητοποίησης: «Το Σωματείο μας πραγματοποιεί 24ωρη απεργία ενάντια στις πρόσφατες απολύσεις στην Hellenic Train, μέλος του Ομίλου Ferrovie Dello Stato. Η εταιρεία απέλυσε χωρίς καμία προειδοποίηση τρεις μηχανοδηγούς, με πάνω από 42 χρόνια εργασίας, οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας».

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι, στο πλαίσιο της «αναδιοργάνωσης», η εταιρεία προχωρά σε απολύσεις όσων βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση ή έχουν προβλήματα υγείας.

Οι καταγγελίες για τις εργασιακές συνθήκες

Παράλληλα, η ΠΕΠΕ τονίζει ότι την ίδια ώρα που απολύει εργαζόμενους, η Hellenic Train – εταιρεία που επιδοτείται με πάνω από 50 εκατ. ευρώ ετησίως από το Δημόσιο – υποχρεώνει τους μηχανοδηγούς σε υπερεργασία και δεν έχει χορηγήσει κανονικές άδειες του 2024 σε μέρος του προσωπικού.

Για τη σημερινή απεργία, το Σωματείο έχει διαθέσει το προβλεπόμενο από τον νόμο προσωπικό ασφαλείας για την κάλυψη βασικών κοινωνικών αναγκών.

Η ΠΕΠΕ καλεί τη διοίκηση να ανακαλέσει άμεσα όλες τις απολύσεις, ξεκαθαρίζοντας πως: «Ο αγώνας μας ενάντια σε αυτές θα είναι διαρκής».