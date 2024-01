Τζένιφερ Λόπεζ: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας «This Is Me… Now»

Κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο τρέιλερ της νέας πολυαναμενόμενης ταινίας της Τζένιφερ Λόπεζ, «This is Me... Now: A Love Story».

Το διάρκειας δύο λεπτών trailer προϊδεάζει το πιστό κοινό της Τζένιφερ Λόπεζ για όλα όσα πρόκειται να δει σε αυτή την «ιστορία αγάπης». Η ταινία «This is Me... Now: A Love Story» θα κυκλοφορήσει στις 16 Φεβρουαρίου μαζί με το 9ο άλμπουμ της διάσημης τραγουδίστριας, μετά από 10 χρόνια από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά.

Σε ανάρτησή της στα social media, η Τζένιφερ Λόπεζ μίλησε για το άγχος και τον ενθουσιασμό που έχει για την επερχόμενη ταινία της. «Έχουν περάσει χρόνια από την τελευταία φορά που ήμουν τόσο αγχωμένη, ενθουσιασμένη και φοβισμένη για να μοιραστώ κάτι μαζί σας!!! Η ιστορία του ταξιδιού από το «This Is Me... Then» στο «This Is Me... Now» είναι το πιο προσωπικό πράγμα που έχω κάνει ποτέ», έγραψε στην ανάρτησή της.



Στην ταινία της Τζένιφερ Λόπεζ συμμετέχουν διάσημοι αστέρες του Χόλιγουντ, ανάμεσά σε αυτούς και ο σύζυγός της Μπεν Άφλεκ, ο Τρέβορ Νόα, ο Φατ Τζο, η Κιμ Πέτρας, ο Post Malone, η Σοφία Βεργκάρα, η Τζένιφερ Λιούις κ.α. Το σενάριο είναι γραμμένο από την ίδια την Τζένιφερ Λόπεζ σε συνεργασία με τους Ματ Γουόλτον και Κρις Σάφερ. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο βραβευμένος με Grammy Ντέιβ Μέγιερς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ