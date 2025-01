Τζεφ Μπαένα: Πέθανε στα 47 του ο σκηνοθέτης

Σε ηλικία 47 ετών πέθανε o σκηνοθέτης και σεναριογράφος, Τζεφ Μπαένα.

Ο Μπαένα, σύζυγος της ηθοποιού, Όμπρεϊ Πλάζα, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, το πρωί της Παρασκευής, όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι τη σορό του Μπαένα βρήκε βοηθός του σκηνοθέτη.

Τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη, με την οικογένεια να αναμένει απαντήσεις από την έρευνα που διενεργείται. Η οικογένεια δήλωσε στο Deadline «συντετριμμένη» και ζήτησε να παραμείνει ιδιωτική αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Στην κινηματογραφική του πορεία, ο Μπαένα απαριθμεί ταινίες όπως: «Life After Beth» (2014), «The Little Hours» (2017) και «Horse Girl» (2020, Netflix). Έχει υπογράψει ακόμη, το σενάριο του «I Heart Huckabees» του 2004. Το 2021 παντρεύτηκε την Όμπρεϊ Πλάζα, των σειρών «Parks and Recreation» και «White Lotus».

Οι ταινίες του χαίρουν ιδιαίτερης αναγνώρισης σε φεστιβάλ, όπως το Sundance και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Εδιμβούργου.

Η ταινία τρόμου-κωμωδία «Life After Beth», με πρωταγωνίστρια τη σύζυγό του, ήταν υποψήφια για το σημαντικότερο βραβείο της κριτικής επιτροπής στο Sundance το 2014. Την ίδια υποψηφιότητα, έλαβε δύο χρόνια αργότερα, το «Joshy».

Η πιο πρόσφατη ταινία του Τζεφ Μπαένα, ήταν το «Spin Me Round», το 2022.

Με πληροφορίες από BBC