ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Two Lanes από το Βερολίνο στην Αθήνα και άλλα 12 events που αξίζουν αυτή την εβδομάδα

Τι να δεις, να ακούσεις να δοκιμάσεις και πού να χορέψεις από σήμερα μέχρι και την άλλη Τετάρτη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Two Lanes από το Βερολίνο στην Αθήνα και άλλα 12 events που αξίζουν αυτή την εβδομάδα Facebook Twitter
To «Tεστ» είναι μια θεατρική εμπειρία που ξεκινά από την αθωότητα ενός τεστ προσωπικότητας και κορυφώνεται σε μια υπαρξιακή αναμέτρηση με τα πιο προσωπικά μας «θέλω». Φωτ.: Χρήστος Συμεωνίδης
0

ΘΕΑΤΡΟ

Το Τεστ
Ο Χρήστος Σουγάρης επιστρέφει με μια σκηνοθετική ματιά που προσεγγίζει το έργο όχι ως ηθικό δίλημμα, αλλά ως ένα τοπίο όπου οι έννοιες της αγάπης, της εμπιστοσύνης, της επιθυμίας και της προδοσίας συγκρούονται, γεννώντας άλλοτε χιούμορ και άλλοτε επώδυνες σιωπές. Μια θεατρική εμπειρία που ξεκινά από την αθωότητα ενός τεστ προσωπικότητας και κορυφώνεται σε μια υπαρξιακή αναμέτρηση με τα πιο προσωπικά μας «θέλω».
1-30/11, Σύγχρονο Θέατρο, Ευμολπιδών 45, Γκάζι, Τετ.-Πέμ.: 21:00, Σάβ.-Κυρ.: 18:00, είσοδος: 15-20 ευρώ

Μάστερ και Μαργαρίτα

13 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (30/10-5/11) Facebook Twitter
Φωτ.: Γιάννης Μαργκετουσάκης

Μια σουρεαλιστική ιστορία όπου ο ίδιος ο Διάβολος κάνει την εμφάνισή του για να γιατρέψει την έλλειψη πίστης, να ισορροπήσει εκ νέου το λογικό με το παράλογο, το εφικτό με το αδύνατο και εντέλει να περιγελάσει την εμπιστοσύνη του ανθρώπινου είδους, σε αυτό που αυθαίρετα νομοθετεί ως πραγματικότητα.
31/10-2/11, θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι, 21:00, είσοδος: 10-15 ευρώ

Η Κατσαρίδα Κ.

13 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (30/10-5/11) Facebook Twitter
Φωτ.: Νίκος Ζαχαρόπουλος

Ο Μάριος Ιορδάνου σκηνοθετεί τη Σοφία Καζαντζιάν σε ένα διαφορετικό υπαρξιακό θρίλερ, σε μια άκρως καφκική κωμωδία, σε έναν ανατρεπτικό μονόλογο όπου μια ηθοποιός περνάει μέσα από όλους τους ρόλους της ζωής και του έργου του Φραντς Κάφκα.
1/11/2025-29/3/2026, θέατρο Αργώ, Ελευσινίων 15 (μετρό Μεταξουργείο), Σάβ.: 21:00, Κυρ.: 19:00, είσοδος: 12-14 ευρώ

Ο μαύρος μοναχός

13 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (30/10-5/11) Facebook Twitter
Φωτ.: Ιωάννης Σιμώνης

Ένα από τα πιο μυστηριώδη και αινιγματικά έργα του Άντον Τσέχοφ ζωντανεύει σε μια παράσταση που ισορροπεί ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα, τη λογική και την παραφροσύνη. Με ατμοσφαιρική σκηνοθεσία, δυνατές ερμηνείες και έντονη οπτικοακουστική εμπειρία, η παράσταση αναδεικνύει τον διαχρονικό στοχασμό του Τσέχοφ πάνω στην ανθρώπινη ψυχή. Η παράσταση εμπνέεται από τη μυστηριακή ρωσική κοινωνία στα τέλη του 19ου αιώνα, με κινηματογραφική αισθητική και μουσική που εντείνει την υποβλητική ατμόσφαιρα.
2/11-29/3/2026, Σκηνή Μπρεχτ - 2510, 3ης Σεπτεμβρίου 38, 18:15, είσοδος: 12-15 ευρώ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Απόηχοι πολέμου: Μάλερ & Κόρνγκολντ

Facebook Twitter
Ο νέος αρχιμουσικός Τζον Γουόρνερ. Φωτ.: Benjamin Ealovega

Ο νέος αρχιμουσικός Τζον Γουόρνερ, ανερχόμενο αστέρι της βρετανικής μουσικής σκηνής, στο ντεμπούτο του με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει δύο έργα σπουδαίων Αυστριακών συνθετών, των Μάλερ και Κόρνγκολντ, που αν και τους χωρίζουν πάνω από τέσσερις δεκαετίες, έχουν πολλά και ουσιώδη κοινά, αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου μουσικού «νομίσματος». Εσωστρεφής και ψυχαναλυτικός ο πρώτος, εξωστρεφής και «επιθετικά» σαγηνευτικός ο δεύτερος, μοιράζονται μια κοινή υπερ-ρομαντική γλώσσα, αισθησιακή, τρυφηλή, απολαυστική σε κάθε πτυχή της.
31/10, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 20:30

Mozart Concerti: Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής

13 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (30/10-5/11) Facebook Twitter
Φωτ.: Ακριβιάδης

Η απαράμιλλη δεξιοτεχνία των μουσικών της Καμεράτας, σε σύμπραξη με διακεκριμένους Έλληνες σολίστ, δίνει πνοή σε μια συναυλία αφιερωμένη στη λάμψη και τη φρεσκάδα των κοντσέρτων του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Έγχορδα, φλάουτο τραβέρσο και φαγκότο της κλασικής περιόδου, άρπα του 1802 και δύο φορτεπιάνο αντίγραφα του περίφημου κατασκευαστή Άντον Βάλτερ –του είδους που ο ίδιος ο Μότσαρτ χρησιμοποιούσε– αποτελούν τη βάση ενός προγράμματος που τιμά την ιστορική ακρίβεια και τη μουσική αλήθεια. Υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Γιώργου Πέτρου.
2/11, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 20:30

ΜΟΥΣΙΚΗ

Actress & Suzanne Ciani present Concrète Waves

13 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (30/10-5/11) Facebook Twitter
H θρυλική πρωτοπόρος Αμερικανίδα συνθέτης και sound designer Suzanne Ciani.

Στο πλαίσιο του St Paul’s Sessions, o Βρετανός αινιγματικός ηλεκτρονικός συνθέτης και παραγωγός Actress και η θρυλική πρωτοπόρος Αμερικανίδα συνθέτης και sound designer Suzanne Ciani παρουσιάζουν το νέο τους πρότζεκτ με τίτλο Concrète Waves σε quadraphonic ήχο. Το Concrète Waves είναι μια αντισυμβατική τετραφωνική performance, όπου η industrial εσωστρέφεια του Actress τέμνεται με τις αναλογικές, οργανικές εκφράσεις της Ciani μέσω του Buchla modular συστήματος. Η performance εκτυλίσσεται ως ένας ηλεκτρονικός διάλογος μεταξύ δύο ριζικά διαφορετικών αλλά εξίσου ανένταχτων μουσικών κοσμοθεωριών.
29/10, Ωδείο Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β’ 17-19, 21:00, είσοδος: 27-45 ευρώ

THE EX (NL)
Με πάνω από τέσσερις δεκαετίες αδιάκοπης πορείας, οι The Ex επιστρέφουν στην Ελλάδα και υπόσχονται ωμή ενέργεια, ένταση και αγνό πανκ ροκ. Ξεκινώντας από την underground σκηνή της Ολλανδίας στα τέλη των ’70s, οι The Ex εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο επιδραστικά και ασυμβίβαστα συγκροτήματα της ευρωπαϊκής πανκ σκηνής. Με έναν ήχο που διαρκώς μεταμορφώνεται, συνδυάζoυν μια τεράστια ηχητική παλέτα με τρόπο μοναδικό, παραμένοντας πάντα πολιτικά αιχμηροί και δημιουργικά ασυγκράτητοι.
2/11, Gazarte, Βουτάδων 32-34, 21:00, είσοδος: 22 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Armoire au féminin

13 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (30/10-5/11) Facebook Twitter
H νέα ενότητα δουλειάς της Μαριγώς Κάσση περιστρέφεται γύρω από την έννοια της ντουλάπας, ιδωμένης ως ένα γυναικείο σύμβολο.

H νέα ενότητα δουλειάς της Μαριγώς Κάσση περιστρέφεται γύρω από την έννοια της ντουλάπας, ιδωμένης ως ένα γυναικείο σύμβολο. Αντικείμενο καθημερινό αλλά και φορέας αναμνήσεων, συναισθημάτων και μυστικών, η ντουλάπα αποκτά πολυεπίπεδες σημασίες και χρήσεις. Γύρω της αναπτύσσονται έργα μεικτής τεχνικής (χειροποίητα κερωμένα χαρτιά, ακουαρέλα, κλωστές, τυπώματα) ραμμένα και κολλημένα πάνω σε γάζα, που κρέμονται ελεύθερα στον χώρο, μαζί με ακουαρέλες στα συρτάρια και λάδια σε καμβά.
30/10-22/11, Έκφραση - Γιάννα Γραμματοπούλου, Βαλαωρίτου 9α, Κολωνάκι, Τρ., Πέμ., Παρ. 12:00-20:00, Τετ. 12:00-18:00, Σάβ. 12:00-15:00

ΠΑΡΤΙ

Dievers Party - Halloween Edition
Το πιο σκοτεινό και εκρηκτικό event του φθινοπώρου έρχεται στην Αθήνα! Το Dievers Party επιστρέφει με μια Halloween έκδοση γεμάτη σκοτάδι, ρυθμό και ατμόσφαιρα που θα σε στοιχειώσει. Φόρα τη μάσκα σου, άσε πίσω την πραγματικότητα και μπες στο πιο unreal party της Αθήνας.
1/11, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, Αθήνα, 23:30, είσοδος: από 10 ευρώ

Romantso Halloween Edition
Το Ρομάντσο επιστρέφει με το πιο συναρπαστικό και ανατριχιαστικό Halloween party, με τους τοπικούς Poor J’Darr, Pink.wav, Fragk (Useless Co.) και Troy Violens στα decks, που θα σερβίρουν ήχους, ιδρώτα και χάος όλη τη νύχτα. Αυτή τη χρονιά, η γιορτή γίνεται ακόμα πιο ξεχωριστή, με τέσσερις γωνιές ηλεκτρονικής μουσικής: από βαθύ UK bass μέχρι γρήγορα club beats, funky electro και πικάντικους ρυθμούς γεμάτους κρουστά.
31/10, Romantso, Αναξαγόρα 3-5, 23:00, είσοδος ελεύθερη

Two Lanes

13 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (30/10-5/11) Facebook Twitter
Αποτελούμενο από τα αδέρφια Leo και Rafa, το ντουέτο έχει καλλιεργήσει ένα πιστό κοινό από όλο τον κόσμο.

Το ηλεκτρονικό ντουέτο Τwo Lanes από το Βερολίνο συνδυάζει ακουστικές ηχογραφήσεις πιάνου με αναλογικά συνθεσάιζερ και στοιχεία minimal beat για να δημιουργήσει τον χαρακτηριστικό του ήχο. Αποτελούμενο από τα αδέρφια Leo και Rafa, το ντουέτο έχει καλλιεργήσει ένα πιστό κοινό από όλο τον κόσμο. Στην τελευταία τους κυκλοφορία συνεχίζουν να επεκτείνονται σε διάφορα είδη, που κυμαίνονται από νεοκλασική και ambient έως μελωδική techno.
31/10, Piraeus Club Academy, Πειραιώς 105, Αθήνα, 21:00, είσοδος: από 22 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Athens Halloween Festival
Το Athens Halloween Festival έρχεται με 4 ημέρες γεμάτες μυστήριο και δράση. Θα στηθεί μια αγορά με 40 και πλέον εκθέτες για τις spooky αγορές σου. Θα υπάρχει χώρος για σκάλισμα κολοκύθας και workshops, ένα Escape Room by Mastermind, stand-up comedy και προβολές ταινιών horror. Η Κυριακή 2/11 είναι αφιερωμένη στον μάστερ του Halloween Tιμ Μπάρτον με πολλές burtonverse εκπλήξεις. Ένα φεστιβάλ γεμάτο τρόμο, μαγεία και γέλιο, ανοιχτό για όλους, μικρούς και μεγάλους λάτρεις του Halloween.
30/10-2/11, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42, 12:00, είσοδος: από 5 ευρώ

Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Λούβρο: Κανένα ίχνος από τα κλεμμένα κοσμήματα – Πέντε νέες συλλήψεις για τη ληστεία του αιώνα

Πολιτισμός / Λούβρο: Κανένα ίχνος από τα κλεμμένα κοσμήματα – Πέντε νέες συλλήψεις για τη ληστεία του αιώνα

Παρά τις νέες συλλήψεις, οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα κοσμήματα πιθανότατα έχουν ήδη αποσυναρμολογηθεί, ώστε να διατεθούν παράνομα στην αγορά πολύτιμων λίθων
LIFO NEWSROOM
Roisin Murphy

Πολιτισμός / Η μουσικός Róisín Murphy αφαιρέθηκε από φεστιβάλ στην Κωνσταντινούπολη μετά από τρανσφοβική ανάρτηση

Στην ανάρτησή της, η Murphy δημοσίευσε ένα γράφημα που, όπως ισχυρίστηκε, δείχνει «μεγάλη πτώση» στον αριθμό των νέων που αυτοπροσδιορίζονται ως τρανς ή μη δυαδικά άτομα
LIFO NEWSROOM
Billie Eilish Δωρεά Πείνα

Πολιτισμός / Η Billie Eilish δωρίζει 11,5 εκατ. δολάρια για το περιβάλλον και την καταπολέμηση της πείνας

«Σας αγαπώ όλους, αλλά κάποιοι από εσάς έχετε πάρα πολλά χρήματα. Αν είστε δισεκατομμυριούχοι, ίσως είναι καιρός να τα μοιραστείτε», δήλωσε η 23χρονη κατά τη διάρκεια των WSJ Innovator Awards
LIFO NEWSROOM
Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ

Πολιτισμός / Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ

Το Ελληνικό Φεστιβάλ, που ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, γιόρτασε φέτος 75 χρόνια ιστορίας, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας
LIFO NEWSROOM
Πολύχρωμη έκθεση για παιδικές χαρές με εικαστική ματιά στο Μουσείο Μπενάκη

Πολιτισμός / Πολύχρωμη έκθεση για παιδικές χαρές με εικαστική ματιά στο Μουσείο Μπενάκη

Μία νέα έκθεση για τους αρχιτέκτονες, desiners και εικαστικούς που δημιούργησαν με πρωτοβουλία μιας διεθνούς ελβετικής οργάνωσης υπέροχες παιδικές χαρές και παιχνίδια για τα παιδιά του κόσμου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΙΔΗΣ
Σπασμένη Φλέβα: Το video clip από το νέο τραγούδι των ΛΕΞ και Kepler is Free

Πολιτισμός / Σπασμένη Φλέβα: Το video clip από το νέο τραγούδι των ΛΕΞ και Kepler is Free

Όλα ξεκίνησαν περίπου τρία χρόνια πριν, όταν ο ΛΕΞ διάβασε για το σενάριο της ταινίας «Σπασμένη Φλέβα» και αποδέχθηκε την πρόταση του σκηνοθέτη, Γιάννη Οικονομίδη, να δημιουργήσει ένα αντιπροσωπευτικό τραγούδι για τις ανάγκες του φιλμ
LIFO NEWSROOM
Αίγυπτος: Εγκαινιάζεται το νέο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο δίπλα στις Πυραμίδες της Γκίζας

Πολιτισμός / Αίγυπτος: Εγκαινιάζεται το νέο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο δίπλα στις Πυραμίδες της Γκίζας

Το επιβλητικό κτίριο εκτείνεται σε περίπου 500.000 τετραγωνικά μέτρα και φιλοξενεί περισσότερα από 100.000 εκθέματα που καλύπτουν επτά χιλιετίες αιγυπτιακής ιστορίας
LIFO NEWSROOM
Γκοντάρ, Φατίχ Ακίν και Κόλιν Χούβερ από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Γκοντάρ, Φατίχ Ακίν και Κόλιν Χούβερ από αύριο στους κινηματογράφους

Ο φόρος τιμής στη «Nouvelle Vague» του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, το «Amrum» του αγαπητού στη χώρα μας Φατίχ Ακίν και μια ακόμα διασκευή μυθιστορήματος της Κόλιν Χούβερ είναι μερικές από τις νέες ταινίες που κυκλοφορούν από αυτή την Πέμπτη.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 
 