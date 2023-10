Τέλος οι κάρτες Pokemon από το μουσείο Βαν Γκογκ- Προκλήθηκε φρενίτιδα

Το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ σταμάτησε να δίνει κάρτες Pokemon εμπνευσμένες από τον Ολλανδό καλλιτέχνη, αφού οι οπαδοί του παιχνιδιού προκάλεσαν φρενίτιδα εντός και εκτός του κτιρίου.

Οι ειδικές κάρτες απεικόνιζαν τον κεντρικό ήρωα των Pokemon, Πίκατσου, ζωγραφισμένο στο στιλ του έργου του Βαν Γκογκ «Αυτοπροσωπογραφία με γκρι καπέλο» του 1887. Πλέον, η κάρτα κοστίζει 620 δολάρια στο eBay. Οι κάρτες ήταν μέρος μιας συνεργασίας μεταξύ του μουσείου και της Pokémon Company International για τον εορτασμό της 50ής επετείου από την ίδρυσή του και την αναγνώριση της σχέσης μεταξύ του Βαν Γκογκ και της ιαπωνικής τέχνης και κουλτούρας.

Το μουσείο εξέθεσε επίσης πίνακες με Πόκεμον, συμπεριλαμβανομένων των Πίκατσου και Σνόρλαξ, οι οποίοι ήταν διασκορπισμένοι ανάμεσα στα αυτοπορτρέτα του Βαν Γκογκ και τα διάσημα ηλιοτρόπια.

Amsterdam’s Van Gogh Museum has pulled a Pokémon promotional card due to “safety and security” concerns.https://t.co/kZCWtnHrTk pic.twitter.com/ewtuoxvRBK