Συναυλίες συμφωνικής ορχήστρας με την μουσική του «Μπάτμαν» για την 35η επέτειο της ταινίας

Ένα ξεχωριστό πολύμηνο αφιέρωμα στην εμβληματική μουσική της πρώτης ταινίας «Μπάτμαν» του 1989 είναι προγραμματισμένο για το επόμενο έτος.

Αναλυτικότερα, η μουσική του Ντάνι Έλφμαν που συνέθεσε για την πρώτη ταινία «Μπάτμαν» του 1989 πρόκειται να παρουσιαστεί ζωντανά από συμφωνική ορχήστρα σε περιοδεία σε πόλεις τόσο στη Βόρεια Αμερική όσο και στην Ευρώπη. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2024 έχουν προγραμματιστεί 14 συναυλίες, στο πλαίσιο της περιοδείας DC in Concert με αφορμή την 35η επέτειο από την κυκλοφορία της εμβληματικής ταινίας σε κινηματογράφους στις ΗΠΑ, το Παρίσι και το Λονδίνο.

Η ορχήστρα θα παρουσιάσει το σάουντρακ μπροστά από οθόνη, στην οποία θα προβάλλεται η ταινία «Μπάτμαν» με τον Μάικλ Κίτον στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον Τζακ Νίκολσον ως Τζόκερ.

Η περιοδεία αρχίζει τον Ιανουάριο από το Λος Άντζελες και ολοκληρώνεται στο Λονδίνο την άνοιξη.

