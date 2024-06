Σιάμαλαν, Σαλβαδόρ Νταλί και Τζιμ Τζάρμους από αύριο στους κινηματογράφους

Πέντε νέες ταινίες διεκδικούν την ψήφο των σινεφίλ από αύριο.

Στο Watchers η Ισάνα Σιάμαλαν, θυγατέρα του Μ. Νάιτ, καλείται να αποδείξει ότι το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά, με ένα μεταφυσικό concept και πρωταγωνίστρια την Ντακότα Φάνινγκ. Άραγε θα υποκλιθούμε στο νέο αστέρι του αμερικανικού τρόμου ή θα αναφωνήσουμε «δεν μας έφτανε ένας, φορτωθήκαμε και δεύτερο Σιάμαλαν»;

Το Bad Boys: Ride or Die είναι η τέταρτη ταινία του franchise που γέννησε ο Μάικλ Μπέι. Τα σκηνοθετικά ηνία έχουν αναλάβει οι Αντίλ και Μπιλάλ, που έπεσαν θύμα των φορολογικών τεχνασμάτων του νέου CEO της Warner Ντέιβιντ Ζάσλαβ και είδαν την κόπια της Batgirl τους να καταστρέφεται δια παντός, ώστε να μειωθεί το έλλειμμα του στούντιο. Με αυτά που είδαμε εδώ, πάντως, αναρωτιόμαστε πόσο καλό μπορεί να ήταν και αν η οργή του διαδικτύου άξιζε να διοχετευτεί σε αυτή την (κατά τα άλλα απαράδεκτη) κίνηση. Γουίλ Σμιθ και Μάρτιν Λόρενς επιστρέφουν στα πρωταγωνιστικά τους καθήκοντα.

Ο παραγωγικότατος Κεντέν (η ορθότερη προφορά ίσως είναι Καντέν) Ντιπιέ επιστρέφει με μια ανορθόδοξη ταινία για τον Σαλβαδόρ Νταλί, θεαματικά καλύτερη από εκείνη της Μέρι Χάρον με τον Μπεν Κίνγκσλεϊ. Daaaaaali! ο τίτλος της και αναρωτιόμαστε αν στο ταμείο του σινεμά θα είναι αρκετό ένα άλφα για να βγάλουμε εισιτήριο ή πρέπει να προφέρουμε και τα υπόλοιπα.

Την …επανεκλογή τους διεκδικούν δυο ταινίες. Ο θρύλος λέει ότι η θερινή κινηματογραφική σεζόν ξεκινά πραγματικά μόνο όταν εμφανιστεί ο Κριστιάν Κλαβιέ στις οθόνες μας και γι’ αυτό το Θεέ μου τι σου κάναμε επιστρέφει σε επανέκδοση, δέκα χρόνια αφού έσπασε τα ταμεία στη χώρα μας. Η έτερη (και σημαντικότερη) επανέκδοση είναι το Ghost Dog: The Way of the Samurai. Ανήκει στις κορυφαίες στιγμές του Τζιμ Τζάρμους, αποτελεί ταυτόχρονα μια τζαρμουσική μετάφραση του μελβιλικού ιδιώματος, μια από τις μεγάλες φιλμικές στιγμές της urban culture, αλλά και μια ταινία που εκτιμά ότι η Τέχνη και η διάδοσή της αποτελούν τους βασικότερους εξισορροπητικούς παράγοντες σε έναν κατακερματισμένο κόσμο.