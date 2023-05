Σελίν Ντιόν: Ο πραγματικός λόγος που ακύρωσε την παγκόσμια περιοδεία της

Τον πραγματικό λόγο που η Σελίν Ντιόν ακύρωσε την περιοδεία της αποκάλυψε το περιοδικό People.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο περιοδικό, η Σελίν Ντιόν, ακύρωσε την περιοδεία της γιατί θέλει να είναι «δίκαιη απέναντι στους φανς της».

Την Πέμπτη η Σελίν Ντιόν, ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την παγκόσμια περιοδεία της μέχρι τον Απρίλιο του 2024, καθώς «δεν θα μπορέσει να προετοιμαστεί με επιτυχία και να αποδώσει στο υπόλοιπο της περιοδείας της μετά την διάγνωσή της με το σύνδρομο Stiff Person».

Ωστόσο, πηγή από το περιβάλλον της Σελίν Ντιόν είπε στο περιοδικό People ότι η απόφαση αυτή ήταν προς το συμφέρον του κοινού.

«Στόχος της σίγουρα είναι να κάνει ξανά περιοδεία αλλά μόλις θα είναι καλύτερα (με την υγεία της)» είπε .

«Τώρα επικεντρώνει όλο της το ενδιαφέρον στην υγεία της. Δεν μπορούσε να συνεχίζει να αναβάλλει τις εμφανίσεις της - δεν ήταν δίκαιο για τους φανς της» πρόσθεσε η πηγή.

Η διευκρίνιση αυτή από το περιβάλλον της Σελίν Ντιόν έγινε αφού εκείνη ζήτησε συγγνώμη από τους φανς τους όταν ανακοίνωσε την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της στα social media.

Η Σελίν Ντιόν απευθυνόμενη στους φανς της τόνισε ότι «δεν τα παρατάει».

«Ενώ ο κόσμος έβγαινε από την πανδημία, η Σελίν Ντιόν συνέχισε να υποβάλλεται σε θεραπεία για μια διαγνωσμένη ιατρική πάθηση που την εμποδίζει να αποδώσει. Η Σελίν Ντιόν εργάζεται σκληρά για την ανάρρωσή της», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

«Έχουμε την ελπίδα ότι κάποια μέρα σύντομα, η Σελίν θα μπορέσει να πάει σε όλες αυτές τις πόλεις της Ευρώπης και να εμφανιστεί για τους καταπληκτικούς θαυμαστές της, αλλά αυτή η ώρα δεν είναι τώρα. Η ιατρική ομάδα της Σελίν συνεχίζει να αξιολογεί και να ορίζει την θεραπεία της για την κατάσταση της» αναφέρει η ανακοίνωση.

Όπως ενημέρωσαν σχετικά στο site της οι υπεύθυνοι, τα χρήματα από τα εισιτήρια για τις συναυλίες της Σελίν Ντιόν θα επιστραφούν.

Μαζί με τη δήλωση, η οποία επιβεβαίωσε ότι ακυρώνει συνολικά 42 συναυλίες από την παγκόσμια περιοδεία της Courage, η Σελίν Ντιόν έγραψε πως «δεν τα παρατάει».

«Λυπάμαι πολύ που σας απογοητεύω όλους για άλλη μια φορά και παρόλο που μου ραγίζει την καρδιά, το καλύτερο είναι να ακυρώσουμε τα πάντα μέχρι να είμαι πραγματικά έτοιμη να επιστρέψω στη σκηνή. Δεν τα παρατάω και ανυπομονώ να σας ξαναδώ!» – Celine xx», έγραψε στο Twitter.

I’m so sorry to disappoint all of you once again... and even though it breaks my heart, it’s best that we cancel everything until I’m really ready to be back on stage... I’m not giving up… and I can’t wait to see you again!” – Celine xx…

More info👉https://t.co/DHUch7W7OF pic.twitter.com/bgszxVd1za