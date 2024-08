Το reunion των Oasis είναι πραγματικότητα - Επιστρέφουν με παγκόσμια περιοδεία το 2025

Το εμβληματικό βρετανικό συγκρότημα Oasis ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης ότι ενώνεται και πάλι για μια παγκόσμια περιοδεία το 2025.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που τα δύο αδέρφια των Oasis, ο Noel και ο Liam Gallagher, θα παίξουν ξανά μαζί από το 2009.

Αν και το ίδιο το συγκρότημα αποκαλεί το προγραμματισμένο τουρ του παγκόσμια περιοδεία, οι συναυλίες που έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν εμφανίσεις μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Ακολουθούν οι συναυλίες στις οποίες μπορείτε να απολαύσετε το βρετανικό συγκρότημα, το 2025:

4, 5 Ιουλίου - Κάρντιφ, Principality Stadium

11, 12, 19, 20 Ιουλίου - Μάντσεστερ, Heaton Park

25, 26 Ιουλίου και 2, 3 Αυγούστου - Λονδίνο, Wembley Stadium

8, 9 Αυγούστου - Εδιμβούργο, στάδιο Murrayfield του σκωτσέζικου αερίου

16, 17 Αυγούστου - Δουβλίνο, Croke Park

Αν και μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί μόνο ημερομηνίες περιοδείας στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, υπάρχουν σχέδια για περιοδεία των Oasis σε όλο τον κόσμο ακόμα και εκτός Ευρώπης οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν αργότερα, μέσα στο 2025.

