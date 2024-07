Πίνακας του Τιτσιάνο βρέθηκε σε πλαστική σακούλα και πωλήθηκε για 17,5 εκατομμύρια λίρες

Πίνακας του Τιτσιάνο που είχε κλαπεί και τελικά βρέθηκε μέσα σε μία πλαστική σακούλα, πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 17,6 εκατομμυρίων λιρών από τον οίκο Christie's.

Ο Τιτσιάνο, ζωγράφισε τον πίνακα «Rest On The Flight Into Egypt» όταν ήταν μόλις 20 ετών το 1510 και το έργο περιγράφεται από ειδικούς ως ένα αριστούργημα. Ο πίνακας είχε κλαπεί από το σαλόνι του αρχοντικού Longleat στο Wiltshire το 1995, αλλά βρέθηκε επτά χρόνια μετά χωρίς την κορνίζα του, μέσα σε μια πλαστική σακούλα με προορισμό το Λονδίνο.

Σύμφωνα με τον οίκο Christie's, η πώλησή του θέτει ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ δημοπρασίας για τον ζωγράφο. Μιλώντας για τον πίνακα, ο Μαρκήσιος του Μπαθ, ο οποίος κληρονόμησε το Longleat όπου βρίσκονταν ο πίνακας, δήλωσε πως έχει μια «εξαιρετική ιστορία». Πριν την πώλησή του, ανέφερε πως «ο πίνακας είναι μοναδικός και αποφασίσαμε να πουλήσουμε αυτό το περιουσιακό στοιχείο, για να προωθήσουμε αυτή την ατζέντα σε μια εποχή που η αγορά έργων μοναδικής σπανιότητας είναι πολύ ισχυρή».

#AuctionUpdate A work last auctioned by Christie's in 1878, #Titian's early masterpiece ‘The Rest on the Flight into Egypt’ realised £17,560,000, achieving a #WorldAuctionRecord for the artist: https://t.co/z6AnSDIuMT pic.twitter.com/ZlxdaZ1tPK