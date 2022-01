Ο Μπακτάς Αμπτίν, αντιφρονούντας Ιρανός ποιητής και κινηματογραφιστής πέθανε σε ηλικία 48 ετών από κορωνοϊό ενώ εξέτιε ποινή φυλάκισης στην Τεχεράνη κατηγορούμενος για θέματα ασφαλείας.

Τον θάνατό του έκαναν γνωστό οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Ο Μπακτάς Αμπτίν πέθανε», ανέφερε η Ένωση Ιρανών Συγγραφέων σε μια δήλωση στο Telegram, αφού ο συγγραφέας είχε τεθεί σε τεχνητό κώμα νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Η οργάνωση για τα δικαιώματα των μέσων ενημέρωσης Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα επιβεβαίωσε τον θάνατο του 48χρονου δημιουργού με μία ανάρτηση στο Twitter, κατηγορώντας τις ιρανικές αρχές για την αποτυχία τους να σώσουν τη ζωή του.

Διακεκριμένος ποιητής και συγγραφέας πολλών βιβλίων, ο Αμπτίν καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση στις 15 Μαΐου 2019 με τις κατηγορίες της «παράνομης συγκέντρωσης και συμπαιγνίας κατά της εθνικής ασφάλειας».

Επίσης του επιβλήθηκε ποινή ενός έτους για «διάδοση προπαγάνδας κατά του κράτους», σε σχέση με κοινή συγγραφή ενός βιβλίου για την ιστορία της Ένωσης Ιρανών Συγγραφέων, η οποία ασκεί κριτική στις διαδοχικές ιρανικές κυβερνήσεις, σύμφωνα με τη ΜΚΟ, Front Line Defenders.

Μαζί με τους συναδέλφους τους συγγραφείς, τον Keyvan Bajan και τον Reza Khandan Mahabadi, ο Αμπτίν έλαβε τον Σεπτέμβριο του 2021 το βραβείο PEN/Barbey Freedom to Write από την ομάδα για τα δικαιώματα των συγγραφέων PEN America.

Την Παρασκευή, η PEN America δημοσίευσε μια ανοιχτή επιστολή προς τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χοσεϊνί Χαμενεΐ, ζητώντας την «καλύτερη δυνατή ιατρική περίθαλψη» για τον Αμπτίν καθώς ο ίδιος έδινε μάχη για τη ζωή του.

«Επιπλέον, προτρέπουμε: αυτός και όλοι όσοι κρατούνται άδικα για τη γραφή ή τα λόγια τους να απελευθερωθούν αμέσως και άνευ όρων· οι αρχές να μην καλούν πολιτικούς κρατούμενους για να εκτίσουν τις ποινές τους ενώ οι συνθήκες εντός του Έβιν και άλλων ιρανικών φυλακών παραμένουν επικίνδυνες», ανέφεραν μεταξύ άλλων.

Τους τελευταίους μήνες υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ των ακτιβιστών σχετικά με τους θανάτους κρατουμένων στο Ιράν, ειδικά υπό το φως της πανδημίας Covid-19 για την οποία φοβούνται ότι εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα μέσα στις ιρανικές φυλακές.

Ο Hadi Ghaemi, ο εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν (CHRI) που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, ζήτησε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για τον θάνατο του Αμπτίν.

«Ο Μπακτάς Αμπτίν είναι νεκρός γιατί η κυβέρνηση του Ιράν ήθελε να τον φιμώσει στη φυλακή. Πρόκειται για μια τραγωδία που μπορούσε να αποφευχθεί. Ο επικεφαλής της δικαιοσύνης στο Ιράν (Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί-Ετζιέ) πρέπει να λογοδοτήσει», πρόσθεσε.

Η Διεθνής Αμνηστία δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο μια μελέτη που κατηγορούσε το Ιράν ότι απέτυχε να αναλάβει την ευθύνη για τουλάχιστον 72 θανάτους κρατουμένων από τον Ιανουάριο του 2010, «παρά τις αξιόπιστες αναφορές ότι προέκυψαν από βασανιστήρια ή άλλη κακομεταχείριση».

#Iran:RSF learned with sadness the death of #Baktash_Abtine. The writer and #journalist had been unjustly sentenced to 6 years in prison and was in detention in hospital, ill with #Covid19 & deprived of the necessary care. RSF blames the high regime's authorities for his death. pic.twitter.com/zNZ2l0rw1v