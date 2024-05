Πέθανε ο κορυφαίος μουσικός παραγωγός Στιβ Αλμπίνι

Πέθανε έπειτα από καρδιακή προσβολή, ο θρυλικός τραγουδιστής, κιθαρίστας αλλά και μουσικός παραγωγός, Στιβ Αλμπίνι.

Ο Στιβ Αλμπίνι πέθανε αφότου υπέστη καρδιακή προσβολή στο στούντιο ηχογράφησής του, ενώ την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε και το προσωπικό του στούντιό του, στο Pitchfork. Ο 61χρονος ήταν frontman των Big Black, Rapeman και Shellac, αλλά και παραγωγός των Nirvana, Pixies, PJ Harvey και των Jimmy Page και Robert Plant.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Στιβ Αλμπίνι ήταν γνωστός για το DIY και punk ήθος του, αντιστεκόταν στις υπηρεσίες streaming και αρνούνταν να πάρει δικαιώματα από τις ηχογραφήσεις που παρήγαγε για άλλους καλλιτέχνες. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Στιβ Αλμπίνι έφυγε από τη ζωή λίγες ημέρες πριν κυκλοφορήσει το πρώτο άλμπουμ που ετοίμαζαν με τους Shellac από το 2014 με τίτλο «To All Trains».

