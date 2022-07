Πέθανε ο ηθοποιός Ντέιβιντ Γουόρνερ, ο καλύτερος «Άμλετ» της γενιάς του

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο βετεράνος Βρετανός ηθοποιός Ντέιβιντ Γουόρνερ, γνωστός από τις ταινίες «Η προφητεία» και «Τιτανικός».

Όπως μετέδωσε το BBC ο Γουόρνερ πέθανε από «ασθένεια που σχετίζεται με τον καρκίνο». Την είδηση επιβεβαίωσε η οικογένειά του.

Στην καλλιτεχνική του σταδιοδρομία ο Γουόρνερ κάλυψε διάφορες πτυχές του κινηματογράφου, της θεατρικής σκηνής, της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.

Θεωρήθηκε ως ο καλύτερος Άμλετ της γενιάς του στη σκηνή, ενώ ακολούθησε μία λαμπρή καριέρα στον κινηματογράφο, ταξιδεύοντας από το βρετανικό σινεμά της δεκαετίας του 1960 στα σύμπαντα επιστημονικής φαντασίας των Tron, Doctor Who και Star Trek μέχρι τον Τιτανικό του Τζέιμς Κάμερον, όπου υποδύθηκε τον Spicer Lovejoy.

Σε μια δήλωση στο BBC, η οικογένεια του ηθοποιού ανέφερε πως «Τους τελευταίους 18 μήνες προσέγγισε τη διάγνωσή του με μια χαρακτηριστική χάρη και αξιοπρέπεια. Θα λείψει πολύ σε εμάς, την οικογένειά του και τους φίλους του και θα τον θυμόμαστε ως καλόκαρδο, γενναιόδωρο και συμπονετικό άνθρωπο, σύντροφο και πατέρα, του οποίου η κληρονομιά της εξαιρετικής δουλειάς έχει αγγίξει τις ζωές πολλών ανθρώπων όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε συντετριμμένοι».

Ο Γουόρνερ γεννήθηκε στο Μάντσεστερ, το 1941. Οι γονείς του δεν παντρεύτηκαν ποτέ και πέρασε χρόνο και με τους δύο, περιγράφοντας την παιδική του ηλικία ως «ταραγμένη» και «ακατάστατη».

Ο Ρωσοεβραίος πατέρας του τον έστειλε σε μια σειρά από οικοτροφεία ενώ η μητέρα του εξαφανίστηκε από τη ζωή του όταν ήταν έφηβος, όπως αποκάλυψε ο ίδιος.

Μετά το σχολείο σπούδασε στη διάσημη Βασιλική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών του Λονδίνου. Από την αρχή, ήταν ανασφαλής για την υποκριτική του ικανότητα και την εμφάνισή του. Ψηλός και άγριος, δεν φανταζόταν ποτέ τον εαυτό του ως ηγετική φυσιογνωμία.

Αλλά μετά την ένταξή του στη Royal Shakespeare Company, σε ηλικία 21 ετών, επιλέχτηκε ως ο πρωταγωνιστής στην ταινία του Karel Reisz, «Morgan: A Suitable Case for Treatment» και το 1965 η RSC του χάρισε τον ρόλο του Άμλετ.

Η απεικόνιση του πρίγκιπα του Σαίξπηρ από τον ριζοσπάστη μαθητή τρομοκράτησε τους παραδοσιακούς κριτικούς, αλλά ταρακούνησε το νεότερο κοινό.

Μετά από μια καταστροφική παραγωγή του «Εγώ ο Κλαύδιος» το 1973 ανέπτυξε φόβο για τη σκηνή. Επικεντρώθηκε στην υποκριτική του κινηματογράφου και συχνά έπαιζε ρόλους κακών, όπως στο Time Bandits του Terry Gilliams, στο time-travel sci-fi Time After Time και στην πρωτοποριακή περιπέτεια Tron.

Συνεργάστηκε με τον Sam Peckinpah σε τρεις ταινίες: The Ballad of Cable Hogue, Straw Dogs και Cross of Iron. Άλλοι σημαντικοί ρόλοι ήταν στο The Omen (Η προφητεία) και The Man With Two Brains.

Ο Warner μετακόμισε στο Χόλιγουντ το 1987, όπου έζησε για 15 χρόνια. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, εκτός από τον Τιτανικό, ήταν τακτικός στην αμερικανική τηλεόραση. Εμφανίστηκε σχεδόν στα πάντα, από το Star Trek (έχει υποδυθεί τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες στο franchise) μέχρι τα Doctor Who, Twin Peaks και The League of Extraordinary Gentlemen.

Στα 70 του ήταν ακόμα περιζήτητος. Πρόσφατα έπαιξε τον Admiral Boon στη νέα ταινία της Disney, Mary Poppins Returns. Το 2005 επέστρεψε επίσης στη θεατρική σκηνή, μετά από 40 χρόνια απουσίας, παίζοντας τον Βασιλιά Ληρ στο Τσίτσεστερ.

Με πληροφορίες του Guardian/BBC