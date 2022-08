Πέθανε η πρωταγωνίστρια του μιούζικαλ «Grease», Ολίβια Νιούτον-Τζον

Πέθανε στα 73 της χρόνια η Ολίβια Νιούτον-Τζον, η ηθοποιός που άφησε εποχή στο ρόλο της στο Grease.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε, γνωστοποιήθηκε πως η ηθοποιός και τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή στο ράντσο της στην νότια Καλιφόρνια σήμερα το πρωί, έχοντας στο πλευρό της την οικογένεια και τους φίλους της.

«Η Ολίβια υπήρξε σύμβολο θριάμβων και ελπίδας για πάνω από 30 χρόνια, καθώς μοιραζόταν το ταξίδι της με τον καρκίνου του στήθους» σημειώνεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση τού συζύγου της, Τζον Ίστερλινγκ για το θάνατό της.

Η Νιούτον πρωταγωνίστησε, μεταξύ άλλων, στο εμβληματικό μιούζικαλ Grease του 1978.

Το ομώνυμο τραγούδι είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα στην ιστορία της μουσικής ενώ το single "You're the One That I Want", με τον συμπρωταγωνιστή της Τζον Τραβόλτα, είναι ένα από τα singles με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Αρχικά, τραγουδίστρια της κάντρι, γρήγορα κατέκτησε την ποπ μουσική με μια σειρά από επιτυχίες που έμελλε να μείνουν στην ιστορία και να κρατήσουν στο χρόνο.

Ο ιστορικός των charts Τζόελ Γουίτμπερν είχε κατατάξει τη γεννημένη στην Αγγλία και μεγαλωμένη στη Μελβούρνη με τη ζεστή φωνή στο νούμερο ένα των τραγουδιστριών με σόλο καριέρα τη δεκαετία του '70. Επιτυχίες της βρέθηκαν δέκα φορές στο top-ten του Billboard Hot 100.

Η πρώτη της μεγάλη επιτυχία ήρθε το 1974 με το I Honestly Love You ενώ το δεύτερο Νο1 έφτασε ένα χρόνον μετά και ήταν το Ηave You Never Been Mellow.

Ωστόσο, αυτό που απογείωσε την καριέρα της, αλλά και του Τζον Τραβόλτα ήταν το Grease, το soundrack του οποίου έμεινε για δέκα εβδομάδες στην κορυφή των τσαρτς όπου διατηρήθηκε για 77 εβδομάδες!



Με πληροφορίες από Variety