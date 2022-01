Με ένα μπαράζ ανακοινώσεων μέσα στις τελευταίες ώρες, οι βασικές ενώσεις επαγγελματιών της βιομηχανίας του Χόλυγουντ έδωσαν στη δημοσιότητα τις υποψηφιότητες για τα φετινά τους βραβεία, επικυρώνοντας στη συντριπτική τους πλειοψηφία όσους τίτλους προκρίνουν ως φαβορί εδώ και καιρό οι οσκαρικοί αναλυτές και τα στοιχηματικά πρακτορεία. Ο λόγος για τις Ενώσεις Παραγωγών, Σκηνοθετών και Σεναριογράφων.

Παρατηρώντας τις υποψηφιότητες συνολικά, αν προκαλεί κάτι εντύπωση, είναι η παντελής απουσία του Tragedy of Macbeth, της εξπρεσιονιστικής διασκευής της σαιξπηρικής τραγωδίας δια χειρός Τζοέλ Κοέν, η οποία είχε βρει στήριξη από το σωματείο των ηθοποιών. Oσκαρική αιχμή του δόρατος για την Apple φαίνεται ότι θα αποτελέσει το CODA, το αμερικανικό ριμέικ της γαλλικής Οικογένειας Μπελιέ, το οποίο βρήκε μια θέση στη δεκάδα των παραγωγών. Αντίθετα δεν βρέθηκε θέση εκεί για το Drive my Car του Χαμαγκούτσι, παρά το hype των ημερών που θέλει την ταινία ικανή να πραγματοποιήσει απόβαση στα Όσκαρ τύπου Παρασίτων. Για τον υπογράφοντα, ούτε καν για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας είναι τόσο σίγουρη η νίκη της (ή ακόμα και η παρουσία της), όσο θα ήθελαν οι Αμερικανικές Ενώσεις Κριτικών.

Θυμίζουμε ότι οι υποψήφιες ταινίες για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας φέτος θα είναι δέκα βρέξει χιονίσει. Τα περασμένα έτη ο τελικός αριθμός τους βρισκόταν σε συνάρτηση με τον αριθμό ψήφων που συγκέντρωνε κάθε ταινία. Παρατηρώντας την δεκάδα των Παραγωγών, πρώτοι υποψήφιοι προς αντικατάσταση στην αντίστοιχη των Όσκαρ δείχνουν τα Being the Ricardos και tick,tick…BOOM!, με κάποια εκ των Nightmare Alley, Lost Daughter και Tragedy of Macbeth να παίρνουν τη θέση τους. Παρά την επιθυμία της Disney και τα σχετικά άρθρα που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια εσχάτως σε ιστοσελίδες και έντυπα που διαβάζουν οι άνθρωποι της βιομηχανίας, δύσκολα θα βρεθεί το Spiderman:No Way Home ανάμεσά τους. Την εμπροσθοφυλακή του εμπορικού σινεμά φαίνεται ότι θα κρατήσει το Dune του Nτενί Βιλνέβ.

O Καναδός σκηνοθέτης τιμήθηκε μεν με μια υποψηφιότητα για σκηνοθεσία από τους συναδέλφους του, αλλά τα τελευταία χρόνια είναι συχνό φαινόμενο οι υποψηφιότητες της Ένωσης Σκηνοθετών να μην συμπίπτουν πλήρως με εκείνες της Ακαδημίας. Η Μάγκι Τζίλενχαλ του Lost Daughter και ίσως κάποιος σκηνοθέτης ταινίας που διαγωνίζεται στην διεθνή κατηγορία ενδέχεται να εκτοπίσουν δύο από τις επιλογές της DGA. Μόνη ασφαλής υποψηφιότητα στην κατηγορία (και πιθανή νικήτρια) είναι η Τζέιν Κάμπιον

Όσο για τις υποψηφιότητες των σεναριογράφων, μην σας ξενίζουν κάποιες χτυπητές απουσίες. Λόγω των ιδιαίτερων προδιαγραφών που πρέπει να πληροί ένα σενάριο για να είναι υποψήφιο στα βραβεία της σχετικής ένωσης, απουσιάζουν ταινίες όπως το Power of the Dog και το Belfast, δηλαδή οι δύο βασικοί διεκδικητές για τη θέση του μεγάλου νικητή στη φετινή απονομή.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες των Ενώσεων:

Ένωση Παραγωγών (PGA)

Being the Ricardos

Belfast

CODA

Don’t Look up

Dune

King Richard

Licorice Pizza

The Power of the Dog

tick,tick…BOOM!

West Side Story

Ένωση Σκηνοθετών (DGA)

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Kenneth Branagh (Belfast)

Jane Campion (The Power of the Dog)

Steven Spielberg (West Side Story)

Denis Villeneuve (Dune)

Ένωση Σεναριογράφων (WGA)

Πρωτότυπο Σενάριο:

Being the Ricardos

Don’t Look Up

The French Dispatch

King Richard

Licorice Pizza

Διασκευασμένο Σενάριο:

CODA

Dune

Nightmare Alley

Tick, tick…BOOM!

West Side Story