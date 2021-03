Ένα καρέ από το βίντεο των Pussy Riot με τίτλο Terrestrial Paradise βγήκε προς πώληση και πουλήθηκε ως NFT έργο, με τα έσοδα να πηγαίνουν σε καταφύγια γυναικών. Το NFT έργο αγοράστηκε για περίπου (100 ΕΤΗ) ή 128.000 στερλίνες από τον Ιρανό καλλιτέχνη και πολιτικό ακτιβιστή Amir Soleymani.

Η δημοπρασία που φέρνει πάλι τη ρωσική ομάδα της punk art στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας έγινε στις 14 Μαρτίου μέσω της πλατφόρμας Foundation. Το βίντεο κλιπ του τελευταίου τους single Panic Attack, σε σκηνοθεσία του Asad Malik γυρίστηκε με 106 κάμερες ως μια εμπειρία επαυξημένης πραγματικότητας.

Σε έναν ουτοπικό κόσμο με όλη τη χάρη της κουλτούρας της αθωότητας, ένα ολόγραμμα του ιδρυτικού μέλους του συγκροτήματος Nadya Tolokonnikova, σαν άλλη Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, περπατά χορεύοντας πριν καταβυθιστεί σε πιο σκοτεινές περιοχές.

«Μετά από δύο χρόνια σε στρατόπεδο εργασίας, εξακολουθώ να αντιμετωπίζω προβλήματα ψυχικής υγείας» λέει ο Tolokonnikova στην περιγραφή του βίντεο στο YouTube. «Το τραύμα, ο φόβος και η ανασφάλεια δεν εξαφανίζονται ποτέ, προκαλώντας επεισόδια κατάθλιψης και βαθύ άγχος».

"TERRESTRIAL PARADISE" depicts an innocent, happy, utopian, kawaii world, where a hu(wo)man is still in peace and harmony with the environment.



PANIC ATTACK series (1/4). The first piece is out.



The VERY first Pussy Riot's NFT drop.@withFND



→ https://t.co/gXvgQoz8Wi pic.twitter.com/V4T2cxAeWM