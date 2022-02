To δέος των θεατών που μπήκαν σε μια σκοτεινή αίθουσα το 1993 για παρακολουθήσουν το Jurassic Park του Στίβεν Σπίλμπεργκ και είδαν δεινόσαυρους να περπατούν ολοζώντανοι μπροστά τους ήταν μια κινηματογραφική εμπειρία που με λίγες μπορεί να συγκριθεί.

Ο ίδιος ο Σπίλμπεργκ επανήλθε στο σύμπαν του Jurassic Park με το παραγνωρισμένο Lost World το 1997, περισσότερο για να βγάλει το είδος του monster movie από την bucket list του κι από εκεί και πέρα άφησε το franchise σε άλλους. Ακολούθησε ένα ατυχές σίκουελ από τον Τζο Τζόνστον, που ελάχιστοι θυμούνται σήμερα, δεν πήγε καλά και εισπρακτικά και έτσι οι δεινόσαυροι έμειναν στον «πάγο» για μερικά χρόνια, για να ξυπνήσουν και πάλι το 2015 με ένα σπιλμπεργκικής ευαισθησίας, «χαλαρό» reboot, το Jurassic World, το οποίο είχε για πρωταγωνιστές τον Κρις Πρατ και την Μπράις Ντάλας Χάουαρντ και έθεσε σε εκκίνηση μια νέα τριλογία.

Ο Χουάν Αντόνιο Μπαγιόνα τόνισε λίγο περισσότερο το στοιχείο του θρίλερ στη συνέχεια με το Jurassic World: Fallen Kingodm, στο τέλος του οποίου οι δεινόσαυροι ξεχύνονται σε όλο τον κόσμο. Η εντυπωσιακή αυτή υπόσχεση ενός κόσμου, όπου δεινόσαυροι και άνθρωποι συνυπάρχουν, εκπληρώνεται με το Jurassic World: Dominion, στο οποίο επιστρέφει και το πρωταγωνιστικό τρίο του πρωτότυπου φιλμ, δηλαδή οι Σαμ Νιλ, Λόρα Ντερν και Τζεφ Γκόλντμπλαμ.

Στο trailer ένας χαρακτήρας ακούγεται να αναρωτιέται «bigger, why do they always have to go bigger?», μια φράση που μάλλον να συνοψίζει το θέαμα που πρόκειται να παρακολουθήσουμε, καθώς δείχνει πραγματικά εντυπωσιακό. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 9 Ιουνίου.