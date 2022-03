Οι Arab Strap για μια μοναδική εμφάνιση τον Οκτώβριο στην Αθήνα

Το θρυλικό ντουέτο της εναλλακτικής ροκ μουσικής που σχημάτισαν το 1995, στη Σκωτία, οι Aidan Moffan (φωνητικά) και Malcolm Middleton (κιθάρα) θα εμφανιστεί στην Αθήνα και στο Gagarin205 στις 30 Οκτωβρίου.

Με τα δυο πρώτα τους άλμπουμ, το The Week Never Starts Round Here του 1996 και το Philophobia του 1998 (και τα δυο στην ετικέτα Chemikal Underground) τοποθετήθηκαν αισθητικά στην παρέα των Belle & Sebastian και Mogwai. Η τρίτη ολοκληρωμένη δουλειά τους κυκλοφόρησε πρόσφατα στην Go Beat (στέγη επίσης των Portishead και David Holmes) παρουσιάζοντας μια ακόμη συλλογή τραγουδιών, απογυμνωμένων από στολίδια, που όμως διακρίνονται για τους ποιητικούς στίχους, τις αργές αναπτύξεις και τη μελαγχολική συνολική διάθεση.

Πέρσι και μετά από 16 χρόνια απουσίας από την δισκογραφία, κυκλοφόρησαν το «As Days Get Dark», το έβδομο κατά σειρά άλμπουμ τους που απέσπασε ενθουσιώδεις κριτικές.

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα