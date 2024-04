Ο πίνακας Salvator Rosa που είχε κλαπεί από την Οξφόρδη ανακτήθηκε στη Ρουμανία μετά από τέσσερα χρόνια

Ένας πίνακας του 17ου αιώνα που είχε κλαπεί από μια πινακοθήκη του πανεπιστημίου της Οξφόρδης πριν από τέσσερα και πλέον χρόνια βρέθηκε στη Ρουμανία.

Ο πίνακας του Salvator Rosa «Ακτή με βράχια και στρατιώτες που εξετάζουν ένα σχέδιο» είχε αφαιρεθεί από την Πινακοθήκη Christ Church το 2020.

Δύο άλλα έργα τέχνης που εκλάπησαν στην ίδια λεηλασία - το έργο του Sir Anthony van Dyck "Στρατιώτης πάνω σε άλογο" και το έργο του Annibale Carracci "Αγόρι που πίνει" - εξακολουθούν να αγνοούνται.

Τα τρία έργα υπολογίζεται ότι αξίζουν 11,5 εκατομμύρια ευρώ συνολικά.

Η ρουμανική αστυνομία ειδοποιήθηκε από έναν άνδρα στην κατοχή του οποίου βρισκόταν ο πίνακας του Rosa. Ο ίδιος άνδρας έχει πουλήσει τα άλλα δύο έργα τέχνης εντός της χώρας.

Το αριστούργημα του Van Dyck χρονολογείται περίπου το 1616 και του Caracci το 1580.

Και τα δύο είχαν εκτεθεί στην γκαλερί για 252 χρόνια πριν κλαπούν.

Ο άνδρας προτίµησε να επιστρέψει στις αρχές τον πίνακα Rosa, ο οποίος χρονολογείται στα τέλη της δεκαετίας του 1640, και για το λόγο αυτό αντιµετωπίστηκε ως µάρτυρας. Δεν έχει συλληφθεί.

Ανακτήθηκε από την αστυνομία του Thames Valley και την επιμελήτρια της γκαλερί, Jacqueline Thalmann, στο Βουκουρέστι τον περασμένο μήνα.

Δήλωσε: " Τα έργα ζωγραφικής που λείπουν ήταν σε δημόσια θέα από το 1768, οπότε ήταν ζωτικής σημασίας να τα ανακτήσουμε, ώστε να μπορούν να τα απολαύσουν και να τα μελετήσουν όλοι και πάλι.

"Οι πίνακες όχι μόνο αποτελούν σημαντικό μέρος της συλλογής μας, αλλά η σημασία τους για τον βρετανικό και ευρωπαϊκό πολιτισμό μας είναι ανεκτίμητη".

Η κ. Thalmann πρόσθεσε: "[Η επιστροφή του πρώτου πίνακα] είναι ένα πολύ καλό σημάδι. Είναι ευτύχημα ότι επέστρεψε και δεν έχει σχεδόν καμία βλάβη. Είναι ακόμα σε καλή κατάσταση".

