Ο Μπραντ Πιτ επιστρέφει σε ρόλο από το παρελθόν για το Netflix

Οι περιπέτειες του Κλιφ Μπουθ από το «Once Upon a Time in Hollywood», (Κάποτε στο… Χόλιγουντ) που «χάρισε» στον Μπραντ Πιτ Όσκαρ, συνεχίζονται θα συνεχιστούν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 61χρονος σταρ του Χόλιγουντ και ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Φίντσερ, ο οποίος συνεργάστηκε με τον σταρ στις ταινίες «Fight Club», «Η απίστευτη ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον» και «Se7en», ετοιμάζουν την επιστροφή του αγαπημένου πρότζεκτ, με σενάριο του Κουέντιν Ταραντίνο.

Το πρότζεκτ φέρεται ότι θα αναλάβει στο Netflix και όπως μεταφέρουν τα Hollywood Reporter και Deadline, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης.

Το έργο, το οποίο δεν έχει ακόμη τίτλο, φέρεται να ξεκινά γυρίσματα το καλοκαίρι, σημειώνει το People, τονίζοντας, παράλληλα, ότι δεν είναι σαφές αν πρόκειται για ένα παραδοσιακό σίκουελ του «Once Upon a Time in Hollywood», το οποίο βγήκε στους κινηματογράφους το 2019 και κυκλοφόρησε από τη Sony. Το Hollywood Reporter, εκτιμά ότι πρόκειται για ένα «παράγωγο εμπνευσμένο από την προηγούμενη ταινία, αν και το The Playlist το περιγράφει ως sequel.

Στην ταινία «Κάποτε στο… Χόλιγουντ», ο Κλιντ ήταν ο κασκαντέρ για τον μεγάλο τηλεοπτικό αστέρα Ρικ Ντάλτον (Λεονάρντο Ντι Κάπριο). Η Μάργκοτ Ρόμπι υποδύθηκε τη Σάτον Τέιτ, η οποία δεν δολοφονήθηκε από οπαδούς της οικογένειας Μάνσον στην εναλλακτική οπτική του Ταραντίνο, λόγω των βίαιων ηρωισμών του Κλιντ. Η ερμηνεία του Πιτ του χάρισε Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου. Η ταινία κέρδισε επίσης Όσκαρ καλύτερης παραγωγής, ενώ στις υποψηφιότητές της περιλαμβάνονταν η καλύτερη ταινία και η καλύτερη σκηνοθεσία.

Με πληροφορίες από People, The Hollywood Reporter και Deadline